Borse asiatiche negative: pesano i timori per la guerra in Medio Oriente, petrolio e titoli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Azioni asiatiche in calo dopo i risultati di Wall Street di mercoledì, influenzati dai risultati contrastanti delle grandi società statunitensi e i rendimenti dei titoli del Tesoro Usa che hanno aggiunto pressione sulle azioni.

Anche le preoccupazioni per la guerra in Medio Oriente stanno facendo sentire il loro peso sui mercati. Hong Kong, Tokyo e Seul sono scesi di circa il 2%.Il Giappone ha riferito che le sue esportazioni sono entrate in territorio positivo a settembre con l’aumento delle spedizioni di veicoli: le esportazioni sono aumentate del 4,3%, mentre le importazioni sono diminuite del 16,3% a settembre e la bilancia commerciale è passata ad un surplus di 62,4 trilioni di yen (410 miliardi di dollari). Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 13%, mentre quelle verso il resto dell’Asia sono diminuite del 4,3%. Le importazioni sono diminuite mentre il prezzo del petrolio si è moderato per un breve periodo prima di aumentare nuovamente con l’inizio dei combattimenti seguiti all’attacco a sorpresa del 7 ottobre da parte del gruppo militante Hamas contro Israele.

Loading...

L’indice Nikkei 225 di Tokyo ha perso il 2% e il Kospi di Seul ha perso l’1,8%. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2% e il Shanghai Composite è sceso dell’1%. L’S&P/ASX 200 australiano è diminuito dell’1,7%, mentre il Sensex indiano è sceso dello 0,7% e il SET di Bangkok è sceso dello 0,8%.

«Un altro aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e l’aumento dei prezzi del petrolio sembrano per ora smorzare la propensione all’assunzione di rischi», ha affermato Yeap Jun Rong di IG in un rapporto. Una grande minaccia per l’economia globale è l’effetto dei prezzi del petrolio sull’inflazione. I prezzi del greggio sono aumentati bruscamente mercoledì dopo l’esplosione all’ospedale nella Striscia di Gaza e le conseguenti manifestazioni di protesta in tutto il Medio Oriente. All’inizio di giovedì, il petrolio greggio di riferimento degli Stati Uniti è sceso di 32 centesimi a 86,95 dollari al barile nelle negoziazioni elettroniche sul New York Mercantile Exchange. Mercoledì era salito di 1,83 dollari a 87,27 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard di prezzo internazionale, è sceso di 50 centesimi a 91,00 dollari al barile. Mercoledì è salito di $ 1,60.