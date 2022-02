Borse allungano il rimbalzo trainate da utility e tech. Si sgonfia il prezzo del gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in decisa rimonta dopo una mattinata con numerosi stop and go per gli indici azionari che sono trascinati dal balzo delle utility: alla luce della crisi nell'est Europa gli investitori iniziano a pensare che le banche centrali allunghino i tempi per la stretta monetaria e questo sta permettendo un ritorno sugli asset più penalizzati nell'ultimo mese a causa della prospettiva di tassi di interesse in rapida ascesa. "I tecnologici, già in rimonta sul Nasdaq nell'ultima seduta, e le utility sono i due settori su cui si sta ritornando in attesa di capire cosa faranno le banche centrali che probabilmente saranno meno aggressive" spiegano dalle sale operative. Al contrario sono al palo le banche che erano state favorite dalla possibilità di un prossimo ritocco al costo del denaro.

Gli investitori tengono ovviamente gli occhi sull'evoluzione della guerra in Ucraina, dove l'esercito russo sta già entrando nella capitale Kiev, e sulle misure decise da Ue e Stati Uniti contro Mosca ma tornano dunque ad acquistare sull'azionario. Piazza Affari (FTSE MIB) è guidata dal balzo di Enell, dalle società delle infrastrutture di gas ed energia (Terna, Italgas, Snam) e da Prysmian. L'indice di riferimento del listino milanese, che viene dal -4,1% dell'ultima seduta, torna sopra quota 25mila punti. Vicino al 2% anche il rialzo di Parigi (CAC 40) e Francoforte (DAX 40) è la più vivace nell'eurozona, Londra la migliore in Europa.

Gli indici della Borsa di Mosca salgono del 15% circa e anche il rublo recupera terreno su dollaro e euro. In calo i future di Wall Street prima dei dati americani sulla spesa delle famiglie e i redditi personali del mese di febbraio.



Frenano prezzi del gas, ma anche oro e metalli



Sta progressivamente tornando sui livelli della seduta precedente il dollaro americano scambiato sotto 1,12 per un euro, mentre si sgonfia il prezzo del gas in Europa (-20% a 106 euro al megawattora) e rallenta la corsa del petrolio (Brent a 100 dollari al barile nella consegna aprile e Wti aprile a 93 dollari al barile) comunque lontano dai massimi toccati nelle ore immediatamente successive all'inizio dell'attacco russo. Frenano i prezzi dell’oro a 1911 dollari l’oncia (nella seduta precedente erano arrivati in area 1975 dollari) mentre a Londra sono in discesa i titoli dei metalli più sensibili alla situazione dell'Est Europa (nickel, palladio, alluminio) in virtù della posizione rilevante della Russia come produttore globale.

Dopo la disastrosa seduta della vigilia, gli investitori sono tornati a comprare titoli, incoraggiati dall'annuncio delle sanzioni decise dagli Usa e dagli alleati. Sanzioni meno pesanti del previsto dal momento che la Russia non è stata estromessa dal sistema Swift, usato per le transazioni finanziarie globali - anche se il ministro francese, Bruno le Maire, ha detto che "l'opzione di ultima istanza Swift resta sul tavolo" - e anche il settore energetico non e' stato duramente colpito.