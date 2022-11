Borse europee deboli, occhi puntati sulle elezioni Midterm negli Usa. A Milano giù Bper dopo i conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segno meno per le Borse europee nel giorno delle elezioni di metà mandato negli Usa. I sondaggi, infatti, danno come probabile una vittoria dei Repubblicani alla Camera mentre il Senato è ancora in bilico (esito che potrebbe rallentare le politiche fiscali del presidente Biden). Ma intanto già sale l'attesa per il dato chiave sull'inflazione statunitense, in calendario giovedì 10 novembre, mentre sullo sfondo restano i timori per la recessione globale, le tensioni geopolitiche in Ucraina e le mosse delle Banche centrali su tassi d'interesse per frenare l'inflazione record. In questo clima perde terreno a Milano l'indice FTSE MIB, così come le altre piazze finanziarie, da Parigi (CAC 40) a Francoforte (DAX 30), passando per Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). Intanto, mentre sono deboli anche i future Usa, in Asia le Borse sono contrastate: massimi da otto settimane per Tokyo, spinta dai tech, giù le Borse cinesi, con l'aumento dei contagi da Covid che allontana le riaperture e la politica zero-Covid che spaventa i listini.

A Piazza Affari tonfo Bper dopo i conti, occhi su Tim

A Piazza Affari perde quota Telecom Italia dopo l'exploit a +10% della seduta precedente e alla vigilia del consiglio di amministrazione, con le attese del mercato per una serie di incontri a stretto giro tra Governo, Vivendi e Cdp per possibili novità sulla rete unica (nel frattempo Tim Brasil, la controllata carioca, ha chiuso il terzo trimestre, il primo in cui l'acquisizione delle attività mobili del gruppo Oi è stata contabilizzata per l'intero periodo, con ricavi totali in crescita del 24,4% a 5,6 milioni di reais, ricavi da servizi in aumento del 24,7% a 5,4 milioni e un ebitda normalizzato a 2,6 milioni, in rialzo del 24,5%). Attenzione anche alle banche, con lo scivolone di Banca Pop Er che alla vigilia ha dato i conti a Borsa chiusa con utili sopra le attese ma lo stop a nuove ipotesi di M&A. In "rosso" anche Banco Bpm che nelle prossime ore darà i conti, mentre spicca il rialzo di Unicredit. Occhi anche su Snam Rete Gas dopo le anticipazioni di Radiocor sul piano che dovrebbe concentrarsi sulla crescita organica.

Loading...

Il cambio euro / dollaro Loading...

Spread sale a 215 punti, rendimento decennale al 4,51%

In rialzo lo spread tra BTp e Bund nel mercato in un contesto di generale debolezza per i titoli di Stato della Zona euro. Nella prima parte di seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo di pari scadenza tedesco è indicato a 215 punti base dai 214 punti base del closing del 7 novembre. Più marcato l'aumento del rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione a 4,51% dal 4,46% della chiusura precedente.

Recupera il dollaro, scivolano i prezzi del petrolio

Sul valutario, in risalita il dollaro dopo due sedute in calo: l'euro è in calo ed è scambiato a 0,99 dollari dopo essere risalito sopra la parità nella notte (0,999 ieri in chiusura) e 146,75 yen (146,51). Il dollaro/yen è a 146,71 (da 146,53). Scivolano i prezzi del petrolio, dopo i rialzi della vigilia, con i timori per la recessione e l'aumento dei contagi in Cina che preoccupano per l'andamento della domanda: il Brent perde lo 0,2% a 97,74 dollari mentre il Wti lo 0,36% a 91,45 dollari. Sale del 3% il prezzo del gas a 113 euro al MWh.



A Tokyo il Nikkei in salita (+1,25%), brilla high tech

Chiusura, infine, in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato dei dati positivi sull'occupazione americana e della performance brillante del settore high tech. A fine seduta l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,25% attestandosi a 27.872,11 punti toccando i massimi delle ultime otto settimane. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha archiviato la seduta con un rialzo dell'1,21% a 1,957.56 punti. In grande spolvero i titoli del settore high tech e dei chip in particolare con Tokyo Electron e Advantest che hanno chiuso con guadagni del 3,3% e 2,96% rispettivamente. Bene anche SoftBank Group (+4,97%) e la compagnia telefonica KDDI, che ha guadagnato l'1,48%. Brillante il titolo del gruppo Sony, che ha terminato con un balzo del 3,27%.