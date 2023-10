Borse, Europa cauta su tensioni in Medio Oriente. A Milano strappa Nexi, spread sopra 200

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Le Borse europee si muovono all’insegna della cautela con gli occhi puntati sul conflitto in Israele, nel giorno della visita del presidente Usa Joe Biden, mentre restano i timori per il proseguimento della stretta monetaria, dopo i dati sulle vendite al dettaglio oltreoceano. Nuove indicazioni potranno arrivare in serata dalla pubblicazione del Beige Book. Sempre sul fronte americano, i future sono in negativo a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e del prezzo del petrolio. Intanto si muovono in territorio negativo i principali indici del Vecchio Continente, dal FTSE MIB di Milano al CAC 40 di Parigi passando per il DAX40 di Francoforte, l’AEX di Amsterdam e l’IBEX 35 di Madrid, fino al FT-SE 100 di Londra.



Regno Unito, inflazione in salita. Confermato calo in Ue

Sul fronte macro da segnalare l'inflazione di settembre nel Regno Unito che è salita del 6,7%, ritmo analogo a quello del mese precedente e lievemente superiore alle previsioni del mercato.

Per quanto riguarda l'Europa, il tasso di inflazione annuale a settembre è stato confermato da Eurostat in calo al 4,3% rispetto ad agosto (5,2%) nell’area euro. Un anno prima era al 9,9%. Nella Ue 4,9% a settembre dopo 5,9% ad agosto, un anno prima a 10,9%. In Italia 5,6% dopo 5,5% ad agosto, 9,4% un anno prima.



A Milano vola Nexi

Venendo a Piazza Affari, Nexi parte con un balzo in avanti dopo i rumor sull'interesse di Cvc Capital. Verso metà seduta il titolo ha dimezzato i guadagni in scia alle dichiarazioni giunte da fonti vicine al fondo inglese, secondo cui, Nexi è uno dei tanti dossier sotto osservazione, ma non ci sono stati contatti con l'azienda, nè è in preparazione alcuna offerta. I titoli oil approfittano del nuovo rialzo del prezzo del petrolio, con guadagni per Saipem e Eni. Bene Telecom Italia in vista dei cda che dovranno esaminare l'offerta di Kkr sulla rete. Perde quota Mediobanca: in vista della record date del 19 ottobre, le nuove azioni acquistate in Borsa non sono più depositabili per l'assemblea del 28 ottobre. Giù anche Stmicroelectronics che sconta la debolezza del settore tech dopo la stretta delle autorità Usa all'export di chip verso la Cina.

In rialzo il prezzo del petrolio

In deciso rialzo il prezzo del petrolio con il Brent oltre i 92 dollari al barile mentre il Wti novembre supera gli 87 dollari al barile, quando sale anche il prezzo del gas sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. In rialzo l’oro, sui massimi da quattro settimane in virtù dell’aumento dell’avversione al rischio. Sul mercato valutario, l'euro è indicato sopra 1,05 dollari ma in calo rispetto alla vigilia. La moneta unica vale anche 158,26 yen (158,44), mentre il biglietto verde è a 149,71 yen (da 149,73)