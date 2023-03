Borse Ue, prevale la cautela dopo Powell. Gas resta in area 41 euro al MWh

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta incerta, che si è conclusa in territorio positivo, le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, con gli investitori che provano a «digerire» le parole di Jerome Powell. Il presidente della Federal Reserve ha usato toni più morbidi del giorno precedente sulle prossime scelte di politica monetaria, ma non ha escluso una politica più aggressiva del previsto. Sostegno arriva dall'Asia, dove l'inflazione cinese è scesa ai minimi da un anno a febbraio (+1% tendenziale su anno, contro stime per un ribasso a +1,9%), anche se le Borse cinesi hanno chiuso deboli.

A Piazza Affari debole Diasorin, corre Prysmian

A Piazza Affari cda per le trimestrali Leonardo, Bper Banca, Italgas e Prysmian, che si muove in testa al listino. In coda Diasorin. Sul fronte energetico, il petrolio è in fase attendista: la riduzione superiore alle stime delle scorte americane e le speranze di accelerata della domanda cinese controbilanciano i timori per gli effetti di una Fed più aggressiva del previsto. In discesa anche il gas naturale: dopo avere segnato una prima posizione a 41 euro al megawattora, i contratti aprile scambiati ad Amsterdam scendono del 3,6% a 40,8 euro. L'euro si mantiene ai minimi da inizio gennaio e passa di mano a 1,0556 dollari.

Spread con Bund poco mosso a 178 punti base

Poco mossa lo spread BTp/Bund all'indomani dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si e' attestato a 178 punti base dai 177 punti del riferimento della vigilia. In aumento il rendimento del BTp decennale benchmark che segna il 4,47% rispetto al 4,42% dell'ultimo riferimento.



Tokyo chiude ai massimi da sei mesi con yen debole

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che sale dello 0,6% a 28.623,15, il livello più alto da agosto scorso. I guadagni sono stati guidati dall'elettronica e dai titoli finanziari. La borsa di Tokyo ha continuato beneficiare di uno yen più debole dopo i recenti commenti del presidente della Federal Reserve (Fed) statunitense, Jerome Powell. Davanti al Congresso Usa, Powell ha, infatti, smorzato la fermezza mostrata in precedenza, precisando che non è stata presa alcuna decisione in merito all'ampiezza del prossimo rialzo dei tassi da parte della Fed, che dipenderà dagli ultimi indicatori macroeconomici disponibili.



L’inflazione in Cina

La Cina ha segnato a febbraio un’inflazione in frenata a +1% su base annua, a fronte del 2,1% di gennaio e dell’1,9% atteso dagli analisti, ai livelli più bassi da febbraio 2022 in scia al rallentamento combinato delle componenti alimentari e non alimentari. Su base congiunturale, ha riferito l’Ufficio nazionale di statistica, i prezzi sono calati dello 0,50%, invertendo il trend rialzista dello 0,8% di gennaio e dello 0,2% stimato alla vigilia.