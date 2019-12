Europa positiva, a Piazza Affari Moncler trascina il lusso Il gruppo francese avrebbe avuto colloqui preliminari per l'acquisizione del marchio italiano. Perde invece terreno Fiat Chrysler dopo che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento di oltre un miliardo di tasse aggiuntive in relazione all'acquisizione di Chrysler. Euro/dollaro poco mosso, spread a 170punti di Paolo Paronetto

Le Borse europee cercano di consolidare i guadagni messi a segno mercoledì, quando i listini sono tornati a crescere sostenuti dall'aspettativa che un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina possa essere vicino. Il FTSE MIB milanese guadagna così mezzo punto, approfittando in primo luogo del balzo di Moncler, che trascina al rialzo l'intero settore del lusso. Bene anche Buzzi Unicem, mentre Fiat Chrysler Automobiles è maglia nera.

Moncler è spinta in rally dalle indiscrezioni su un interesse del gruppo francese Kering. Secondo alcune indiscrezioni, Kering ha avuto colloqui esplorativi con Moncler sulla potenziale acquisizione del marchio italiano, anche se non ci sono certezze sul fatto che si possa concretamente arrivare a un accordo. Gli acquisti, intanto, premiano anche Salvatore Ferragamo, Tod's e Brunello Cucinelli.

Per quanto riguarda Fca, l'Agenzia delle Entrate italiana contesta al gruppo di aver sottostimato di 5,1 miliardi il valore per l'acquisizione di Chrysler avvenuta nel 2014. Lo spostamento della sede legale in Olanda generò infatti la cosiddetta "exit tax" (tassazione applicata sulle plusvalenze realizzate quando si sposta l'attività all'estero) e la sottostima avrebbe evitato di pagare oltre 1,3 miliardi alla luce di un'aliquota al 27,5%.

«Si tratta - notano gli analisti di Equita - di un'ulteriore complicazione sulla strada della definizione del memorandum of understanding per la fusione con Psa». «Tuttavia - aggiungono - riteniamo sia meno rilevante rispetto all'iniziativa legale di Gm, anche perché sono in corso negoziati con l'Agenzia delle Entrate che dovrebbero concludersi entro fine anno e potrebbero portare ad un accordo per una cifra ben inferiore». Fca, da parte sua, sottolinea di non condividere «affatto le considerazioni contenute in questa relazione preliminare» dell'Agenzia delle Entrate e di aver «fiducia nel fatto che otterremo una sostanziale riduzione dei relativi importi». «Va inoltre rilevato - prosegue un portavoce del gruppo - che qualsivoglia plusvalenza tassabile che fosse accertata sarebbe compensata da perdite pregresse, senza alcun significativo esborso di liquidità o conseguenza sui risultati».

Bene Leonardo, S&P migliora l'outlook

Continua il buon momento di Leonardo - Finmeccanica. Le quotazioni, sostenute alla vigilia da nuovi contratti e dal giudizio positivo degli analisti di Bank of America, beneficiano del miglioramento a "positivo" dell'outlook sul rating "BB+" annunciato ieri a mercato chiuso dall'agenzia di valutazione S&P. «Prevediamo che Leonardo genererà una solida crescita di circa il 6-7% all'anno nel periodo 2019-2021, con un margine Ebitda di circa il 12-13% - hanno spiegato gli esperti di S&P - Inoltre, prevediamo che il gruppo genererà un flusso di cassa operativo più elevato rispetto alle nostre stime, il che aumenta il potenziale di ulteriore riduzione della leva finanziaria. Il rating potrà quindi essere migliorato «se nei prossimi 12-18 mesi la solida crescita dell'azienda e margini almeno stabili si tradurranno in una generazione di Flusso di cassa operativo di circa 300 milioni di euro all'anno e un Funds from operations (Ffo - ossia l'Ebitda al netto delle spese per interessi e delle spese fiscali) rispetto al debito del 35% o piu». «Crediamo che S&P potrà alzare il rating a investment grade nel 2020, non appena il rapporto tra Ffo e debito salirà sopra il 30%», commentano gli analisti di Mediobanca, che confermano il giudizio outperform sul titolo.