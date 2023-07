Borse, Europa in rally. Milano al top dal 2008. Vola Generali con mossa Delfin

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiuso un semestre da record, con Milano (+19%) migliore in Europa e tornata ai massimi da settembre 2008, le Borse del Vecchio Continente nella prima seduta di luglio continuano a premere sull'acceleratore. Il FTSE MIB di Piazza Affari, che si porta ai livelli precedenti il crack di Lehman Brothers (ha toccato 28.523 punti, il 12 settembre 2008 aveva chiuso a 28.372), è ancora la migliore spinta dal rally di Generali. Dopo i rialzi dei mercati asiatici, con Tokyo positiva dopo l'aumento della fiducia delle grandi imprese (l'indice manifatturiero è però calato sotto 50 punti in giugno), gli indici europei sono in aumento. Oltre a Milano, salgono anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. Wall Street sarà oggi "a mezzo servizio": chiuderà infatti alle 19 italiane, in un clima già festivo in vista della pausa di domani per il giorno dell'Indipendenza. Per altro, a New York osservata speciale è Tesla (+4,2% i titoli quotati a Piazza Affari) dopo il record di consegne nel secondo trimestre (+10,4% rispetto ai tre mesi precedenti e +83,5% su anno).

In generale, gli investitori, incoraggiati dall'allentamento della morsa inflazionistica (nell'Eurozona i prezzi sono scesi più del previsto in giugno), guardano ai dati sul manifatturiero, in cerca di nuove indicazioni sulla strategia futura delle banche centrali. I numeri, tuttavia, non sono molto incoraggianti: l'indice Hcob Pmi del manifatturiero, realizzato da S&P Global, mostra un calo a 43,4 a giugno da 44,8 a maggio, il dodicesimo mese consecutivo sotto la soglia di 50 e il peggioramento maggiore da maggio 2020. Giù anche il dato italiano (da 45,9 a 43,8 punti) e tedesco (da 43,2 a 40,6 punti).

Scatta Generali, Mediobanca in scia. Bene le banche

Guardando invece ai titoli di Piazza Affari, sotto i riflettori c'è innanzitutto Generali, arrivata rapidamente a guadagnare oltre 5 punti: secondo La Repubblica, Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha ottenuto il via libera di Ivass per salire oltre il 10% del gruppo assicurativo e può portarsi, in teoria, fino al 20% della compagnia triestina. In scia anche Mediobanca, che guarda alla partita Generali visto che Delfin ne è il primo azionista con il 19,8% e Piazzetta Cuccia detiene a sua volta il 13,1% del Leone. Positive anche le altre banche, a partire da Banco Bpm, dopo che Moody's ha alzato l'outlook da stabile a positivo. Seguono Banca Mps e Banca Pop Er. In coda i titoli del settore farmaceutico-sanità (Amplifon e Recordati), deboli in tutta Europa. Riflettori puntati sul comparto auto, nel giorno in cui saranno pubblicati i dati sulle immatricolazioni di giugno.

Spread in leggero calo, rendimento giù al 4,03%

Andamento positivo per i corsi dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts, movimento che provoca un calo generalizzato dei rendimenti. I titoli decennali italiani sono ben intonati, in linea con gli altri sovrani, e registrato un lieve calo dello spread con i Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari è indicato a 166 punti base dai 167 punti del closing di venerdì. Il rendimento dei decennali italiani cala al 4,03% da un'ultima posizione al 4,07% alla fine della scorsa settimana.

Petrolio in calo, prezzi gas in rialzo. Euro sotto 1,09 dollari

In leggero calo il petrolio, anche se a quest'ora i future sono poco indicativi: i contratti del Wti scadenza agosto cedono lo 0,4% a 70,36 dollari al barile, quelli del Brent settembre lo 0,33% a 75,17 dollari. In rialzo i contratti del gas scadenza agosto scambiati ad Amsterdam: dopo una prima posizione a 37,5 euro al megawattora, salgono del 4,3% a 38,7 euro. Sul valutario l'euro resta sotto quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,0889 (da 1,08 venerdì) e vale 157,557 yen (da 157,16). Il cambio dollaro/yen è a 144,67.