Borse senza azzardi: cala export Cina. Lazio super a Piazza Affari Inizia un’importante settimana con molti appuntamenti: oltre alle riunioni delle banche centrali sui tassi ci sono le elezioni in Gran Bretagna. di Andrea Fontana

(REUTERS)

2' di lettura

Apertura di settimana in calo per le principali Borse europee: la contrazione delle esportazioni cinesi nel mese di novembre e l'avvicinarsi delle nuove tariffe di Washington sui prodotti cinesi di importazione, previste per il 15 dicembre, senza che si sblocchi l'accordo commerciale Usa-Cina favoriscono un andamento debole per il mercato azionario. Inoltre i mercati guardano alle nuove manifestazioni di protesta a Hong Kong.



Piazza Affari arretra nel FTSE MIBe anche gli altri indici arretrano dello 0,1-0,2%. A Milano, scivola Juventus Fc, mentre prosegue l'aumento di capitale della società, dopo la prima sconfitta del club nel campionato di Serie A. Di contro corrono le azioni della Lazio che si avvicina ai vertici della classifica. Fuori dal Ftse Mib protagonista anche Safilo Group che ha annunciato l'acquisto della californiana Blenders Eyeware. Tornando alle big del listino, bene Unicredit. Giù A2ae Azimut oltre ai titoli del lusso che erano stati i migliori nell'ultima ottava sui rumors dell'interesse di Kering per Moncler.



La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in lieve rialzo (+0,33%), anche se rimane la cautela per le trattative sull’accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti.

Le attese, guardando i future, per l’avvio dei listini in Europa indicano una seduta in lieve ribasso in apertura.

Elezioni Uk e banche centrali i temi della settimana

Si tratta di una settimana importante per i mercati, con diversi appuntamenti cui gli investitori guarderanno certamente. Tra gli altri: mercoledì 11 c’è la riunione della Fed sui tassi. Giovedì tocca, poi, alla Banca centrale europea in concomitanza con le lezioni in Gran Bretagna. Insomma: sarà interessante comprendere se le variabili in gioco freneranno, oppure sosterranno, la chiusura al rialzo di venerdì scorso. Un andamento, quest’ultimo, dovuto soprattutto ai dati migliori delle attese rispetto al mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Petrolio corregge dopo rally innescato da tagli Opec

Petrolio in calo sotto quota 59 dollari al barile nel Wti gennaio e a 64,1 dollari al barile nel Brent febbraio: la scorsa settimana i due contratti hanno subito un buon apprezzamento (rispettivamente +1,8% e +3%) dopo gli ulteriori tagli produttivi che scatteranno da gennaio su decisione dei Paesi Opec e degli altri grandi esportatori.