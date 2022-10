Borse Ue caute, occhi su trimestrali e banche centrali. Gas ancora in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, dopo avere cercato in avvio di allungare la serie positiva, all'indomani di una seduta brillante, rallentano il passo e proseguono all'insegna della cautela, mentre sta entrando nel vivo la stagione delle trimestrali. In Europa viaggiano a corrente alternata il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra,mentre si aspetta che Re Carlo III dia incarico a Rishi Sunak di formare un nuovo Governo. Incerto anche il FTSE MIB, in attesa delle parole che pronuncerà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera per ottenerne la fiducia.

In Europa pubblicano i numeri numerosi gruppi e anche negli Stati Uniti pubblicheranno i conti (a mercato chiuso) Microsoft e Alphabet. Intanto si fa strada l’idea che la Federal Reserve possa rallentare il passo della stretta monetaria. Così anche lunedì il mercato americano ha chiuso in sostenuto rialzo, dopo aver archiviato la migliore settimana da giugno.

Gli occhi degli investitori sono inoltre puntati sull’andamento del valore del gas: i contratti spot sono addirittura scivolati in terreno negativo, risentendo del fatto che gli stoccaggi sono pieni e il tempo continua a essere mite mantenendo bassi i consumi. Il contratto novembre viaggia a 95,3 euro, in calo del 3,9%, dopo il crollo del 14,7% della vigilia.. L’attenzione rimane alta anche sul fronte della guerra, soprattutto dopo le accuse incrociate tra russi e ucraini sul possibile utilizzo della ‘bomba sporca’.

A Milano focus sulle banche in vista dei conti

A Piazza Affari riflettori sulle banche, anche in scia ai conti pubblicati da Ubs (utile netto in calo del 24% per il terzo trimestre, ma migliore del previsto, a 1,7 miliardi di dollari). Si riunisce inoltre il cda di Unicredit per approvare la trimestrale che sarà pubblicata mercoledì. Vanno bene A2a e Pirelli & C, mentre batte la fiacca Saipem. Tra le società minori,Tod's scivola sotto il prezzo d'opa di 40 euro (-3,3%), nell'ultimo giorno utile per aderire all'operazione lanciata dalla famiglia Della Valle che, insieme ad Arnault, aveva il controllo dell'80% del capitale. La Juventus Fc accusa un forte calo dopo le decisioni prese dalla Procura di Torino.



Occhi sulle decisioni della Bce di giovedì

La settimana è però dominata dalla riunione della Banca centrale europea, che si terrà giovedì. Il mercato sconta un rialzo dei tassi di 75 punti base e attende indicazioni sulla riduzione del bilancio, che si effettua con la vendita delle obbligazioni acquistate nei mesi scorsi nell’ambito delle politiche ultra espansive a sostegno del sistema economico.

Prezzi gas ancora in calo sotto 95 euro

Dopo il crollo quasi pari al 15% della vigilia, aprono ancora in calo le quotazioni del gas. In particolare il future novembre sul mercato olandese TTf, quota 93,5 euro, in calo del 5,7%, quello a dicembre si attesta a 130,9 euro e scivola del 3,5%. Ieri i contratti spot del gas erano addirittura scivolati in territorio negativo toccando un calo del 15%, a causa del clima mite e della scarsa domanda di gas, unita anche al fatto che gli stoccaggi sono praticamente pieni.

Spread in calo in area 220 punti, cala il rendimento

Andamento ancora in calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 221 punti base dai 225 punti base del closing della vigilia. Continua a scendere anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,46% da un'ultima posizione al 4,59% ieri (era al 4,77% nel finale di venerdì).