Borse Ue prudenti, Medio Oriente sempre in focus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prudenza all'inizio delle contrattazioni in Europa, con i principali indici che puntano alla cautela e oscillano attorno alla parità. In primo piano resta la guerra in Medio Oriente, con la visita di Joe Biden in programma il 18 ottobre, ma la seduta positiva a Wall Street e in Asia fornisce qualche spunto di supporto al mercato. Le trimestrali americani sono partite col piede giusto, martedì sarà la volta di Bank of New York Mellon, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson Johnson, Lockheed Martin e United Airlines e la Fed sembra intenzionata a non toccare i tassi nella riunione di novembre. Occhi sui titoli tech, ben impostati in Asia e Stati Uniti, in attesa delle trimestrali del comparto in arrivo nei prossimi giorni. Sul fronte macro europeo, attesa per l’indice Zew tedesco, mentre sull’azionario milanese attenzione a Tim dopo la debolezza della vigilia con l’offerta presentata da Kkr per la rete che non ha sciolto i timori del mercato.

Occhi puntati anche su Banca Mps, dopo che il ministro Giorgetti nella conferenza stampa sulla manovra ha detto che la privatizzazione si concluderà entro il 2024.

Euro in calo, petrolio e prezzi del gas in rialzo

Sul valutario, euro/dollaro in calo a 1,05. Petrolio in lieve rialzo con il Brent a 89,86 dollari (+0,23%) e il Wti a 86,7 dollari (+0,05%) mentre il prezzo del gas europeo sale del 2,7% a 49,78 euro al MWh.Giornata di contrattazioni positiva per le Borse asiatiche grazie all’ottimismo che gli sforzi diplomatici in corso possano aiutare a frenare l’espansione della guerra tra Israele e Hamas in un conflitto più ampio.

Btp e spread

Lo spread riparte da poco sotto i 200 punti base. Ieri anche i Bund decennali hanno registrato qualche presa di beneficio, che ha ristretto il differenziale di rendimento con il BTp tricolore

Asia positiva, Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo, seguendo il recupero degli indici azionari Usa, con gli acquisti trainati dal settore tecnologia, mentre si attenuano i rischi di una escalation del conflitto in Medio Oriente e le ripercussioni sulla crescita dell’economia globale. Il listino di riferimento NIKKEI 225  segna una progresso dell’1,20% a quota 32.040,29, aggiungendo 381 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è tornato a svalutarsi sul dollaro, a 149,60, e sull’euro a 157,70 segna un +1,04% dopo aver aperto le cotnrattazioni a +1,34%. Le Piazza asiatiche, invece, sono incerte sui timori di un’invasione via terra da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco su larga scala lanciato da Hamas ad Israele il 7 ottobre.