Borse caute dopo i verbali Fed, occhi su inflazione. Gas in area 65 euro al MWh

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo avere iniziato l'anno in modo brillante - il FTSE MIB ha guadagnato circa il 4,7% in tre sedute - le Borse europee procedono all'insegna della cautela, in scia alla chiusura di Wall Street (Dow Jones +0,4% alla vigilia). Gli investitori soppesano le parole della Federal Reserve, che ha confermato nei verbali dell'ultima riunione la politica aggressiva sui tassi, escludendo tagli per il 2023 e ha invitato a non cedere a facili ottimismi. In quest'ottica, l'inflazione resta osservata speciale: dopo i dati incoraggianti arrivati da Francia, Spagna e Germania, oggi sarà la volta dell'Italia, con il dato sui prezzi al consumo di dicembre. Occhi anche sul lavoro americano: sono in calendario i numeri sul settore privato e domani il dato generale, uno dei preferiti dalla Banca centrale americana per definire la propria strategia. Del resto, i dubbi sull'andamento dell'economia globale non sono dissipati, anche alla luce della possibile frenata cinese a causa del nuovo picco di casi di Covid.

A Piazza Affari bene Saipem e le banche

Per quanto riguarda i titoli, sul Ftse Mib si muovono bene le banche e sale in testa al listino Saipem. In coda finiscono Prysmian, Iveco Group e Unipol, così come Telecom Italia, reduce da un rialzo superiore al 3% in scia all'ipotesi che Cdp possa presentare un'offerta per Netco, assieme al fondo Macquarie. Stellantis, in attesa dell'intervento del Ceo Tavares al Ces di Las Vegas, non reagisce all'accordo con Archer per la produzione del Midnight, velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol).

BTp risale a 203 punti in apertura

Si muove in leggero rialzo lo spread BTp/Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale (IsinIT0005494239) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 203 punti base dai 201 punti base dell'ultimo riferimento registrato ieri. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 4,34% dal 4,29% dal closing della vigilia.



In rialzo il petrolio, gas in stallo in area 65 euro al MWh

Sul fronte energetico, il petrolio recupera posizioni dopo il tonfo della vigilia. Si muove incerto sulla direzione da prendere il gas che ha aperto in calo a 63,5 euro al MWh ad Amsterdam per poi recuperare terreno, comunque in area 65 euro. I prezzi restano comunque ai minimi dal pre-guerra e hanno azzerato i rialzi del 2022. Sul valutario, l’euro si rafforza leggermente rispetto al biglietto verde in area 1,06 dollari

Nikkei rimbalza da minimi degli ultimi mesi

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo che è rimbalzata lievemente dopo il brusco calo accusato nella prima seduta del 2023. Dopo aver toccato i minimi degli ultimi tre mesi l'Indice Nikkei ha riguadagnato terreno soprattutto grazie alla buona intonazione del comparto high-tech e dell'elettronica, sostenuti dai guadagni registrati a Wall Street. Al termine degli scambi l'indice Nikkei ha messo a segno un guadagno dello 0,4% a 25.820,80 punti mentre il più ampio indice Topix ha registrato un rialzo ancora più sostenuto, pari allo 0,75%, terminando a 1.868,90 punti.