Borse asiatiche in rialzo dopo che Wall Street scivola sui timori di un rialzo dei tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I mercati azionari asiatici hanno registrato guadagni giovedì dopo che le entrate migliori del previsto del gigante dei chip Nvidia hanno aiutato il settore a Taiwan e in Corea del Sud e hanno compensato le preoccupazioni secondo cui i forti dati economici finora quest’anno sono un presagio di ulteriori aumenti dei tassi.

Il più ampio indice MSCI di azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha toccato il livello più basso dal 6 gennaio nei primi scambi, ma è salito di circa lo 0,7% con il passare della giornata. «Il settore dei semiconduttori è stato travagliato, ma i segnali di ripresa stanno crescendo», ha affermato Kiyong Seong, macro stratega capo dell’Asia presso Societe Generale di Hong Kong. «I mercati si sono posizionati per una ripresa nella seconda metà di quest’anno, quindi qualsiasi elemento di supporto è utile per i prezzi».Anche la Bank of Korea ha offerto un po’ di sollievo ponendo fine a una serie ininterrotta di rialzi dei tassi durata un anno con una pausa, come previsto.I segnali altrove sono stati meno rassicuranti. Gli indici di Wall Street stanno assistendo alla loro settimana peggiore dall’inizio dell’anno, quando i dati sul lavoro, l’inflazione, le vendite al dettaglio e la produzione degli Stati Uniti più forti del previsto hanno fatto sì che gli operatori prevedessero i tassi di interesse che rimanessero più alti più a lungo. I verbali della riunione della Federal Reserve di questo mese, rafforzando un tono da falco, hanno fatto ben poco per sopire la preoccupazione.

Loading...

L’oro si è stabilizzato a 1.825 dollari l’oncia.I dati finali sull’inflazione europea e sulla crescita negli Stati Uniti sono previsti nel corso della giornata, anche se non sono ipotizzate modifiche importanti ai dati preliminari.

Nella giornata di mercoledì i mercati azionari europei hanno proseguito la discesa iniziata la scorsa settimana. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in calo dell’1,12%, inanellando così la quarta seduta consecutiva al ribasso, Francoforte è scesa dello 0,07% e Parigi dello 0,22%. Reduce dal «martedì nero» Wall Street si è mantenuta prudente in attesa dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, quella che si è tenuta lo scorso primo febbraio e si è conclusa con un rialzo dei assi di 25 punti base.

Dopo aver ingaggiato un «braccio di ferro» con i banchieri centrali, gli investitori sembrano progressivamente aver preso coscienza che vi saranno ulteriori mosse di politica monetaria restrittiva in arrivo e che il livello terminale dei tassi sarà più elevato di quanto si potesse pensare qualche settimana fa, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. A convincerli sono anche i dati sempre più robusti in arrivo sia sotto l’aspetto dell’andamento economico, sia dal lato dell’inflazione che resta difficile da riportare verso l’obiettivo del 2 per cento.