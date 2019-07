Borse europee in cauto rialzo dopo record Wall Street. A Piazza Affari banche ok Nella seduta di ieri il Dow Jones, per la prima volta, ha chiuso oltre i 27.000 punti, sulla scommessa che a fine mese la Fed tagli il costo del denaro. In attesa del giudizio di Dbrs sull'Italia, lo spread si mantiene sotto quota 200. Bene i finanziari, occhi puntati su Atlantia di Eleonora Micheli

(Adobe Stock)

3' di lettura

Borse europee positive, incoraggiate dalla chiusura registrata ieri da Wall Street, con il Dow Jones che si è portato per la prima volta nella storia sopra i 27mila punti, e dalla chiusura dei mercati asiatici. Gli investitori continuano a scommettere che le politiche monetarie delle principali banche del mondo saranno accomodanti. A fine mese la Fed dovrebbe tagliare i tassi, come ha fatto intendere il numero uno, Jerome Powell prlando al Congresso e al Senato americani, mentre il presidente americano, Donald Trump, è tornato alla carica affermando: «Abbiamo qualcuno che ama alzare i tassi, ma ora credo che la situazione potrebbe cambiare. Vedremo».

Sono in rialzo i principali indici europei, tranne Francoforte che, dopo un avvio positivo, ha azzerato i guadagni risentendo della debolezza del comparto auto, dopo il profit warning lanciato da Daimler. Sale il FTSE MIB, mentre continua a scendere lo spread, portandosi in area 195 punti. Gli investitori attendono oggi il giudizio dell'agenzia di rating DBRS sull'Italia (adesso pari a BBB ) Secondo gli analisti di Unicredit «è probabile che il rating rimanga invariato, sebbene sia difficile prevedere se l'agenzia di rating deciderà di abbassare l'outlook da stabile a negativo». L'agenzia di rating potrebbe da una parte apprezzare gli sforzi del Governo sul bilancio del 2019 e sul rispetto delle regoe europee, dall'altra potrebbe puntare l'indice sull'incertezza sul budge del 2020 in un contesto di economia debole,.

Intanto in Europa è stato annunciato che a maggio la produzione industriale della zona euro è aumentata dello 0,9% rispetto ad aprile. Rispetto a un anno prima, tuttavia, è calata dello 0,5%.

A Milano bene le banche, continua marcia al rialzo di Atlantia

A Piazza Affari continua la marcia al rialzo delle banche, con Ubi Banca che guida la volata mettendo. Finecobank è positiva dopo che è emerso Blackrock ha incrementato al 10,2% la posizione complessiva nell'azionariato. Atlantia continua la marcia al rialzo, dopo la buona performance della vigilia e a seguito della decisione del cda di dare mandato al ceo, Giovanni Castellucci, di approfondire la sostenibilità ed efficacia del piano industriale relativo ad Alitalia. Per contro oggi sono deboli le utilities. Ene lperde quota, ma ieri le azioni si sono spinte su livelli da record tanto che la società elettrica è diventata la prima del Ftse Mib per capitalizzazione, con un valore di 66 miliardi di euro.

Settore sotto i riflettori, dopo profit warning di Daimler

Il comparto auto europeo è sotto i riflettori dopo che i vertici della tedesca Daimler hanno tagliato ancora le previsioni per fine anno, alla luce dei numeri del secondo trimestre. Le indicazioni della casa tedesca hanno inizialmente pesato sulle azioni del settore, che poi hanno virato al rialzo. Dopo un avvio sotto tono a Piazza Affarihanno cambiato la direzione anche le Pirelli & C. e le Fiat Chrysler Automobiles.

Fuori dal paniere principale sono premiate le Brunello Cucinelli dopo la diffusione delle vendite del primo semestre, chiuse a 291,4 milioni di euro, con un progresso dell'8,1% a cambi correnti e del 7,2% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2018. Il presidente e ad, Brunello Cucinelli, ha inoltre detto che sono «particolarmente buone le vendite di questa passata Primavera Estate, con un inizio di stagione Autunno Inverno 2019 molto, molto positivo». L'imprenditore ha anche preannunciato di aspettarsi «un altro anno di bella crescita», tenendo conto del tono decisamente positivo con il quale ha avuto inizio la raccolta ordini delle collezioni Uomo e Bambino per la stagione Primavera Estate 2020, presentate lo scorso mese. Numerosi analisti, però, raccomandano cautela, pur apprezzando i numeri diffusi ieri. Equita, ad esempio, ha confermato il giudizio di 'Hold', Mediobanca quello di Neutral, in considerazione del fatto che la società mostra multipli elevati. Ad esempio il rapporto tra prezzo e utili attesi per il 2020 si aggira attorno a 38 volte.

Euro stabile, petrolio ancora in rialzo

Sul fronte dei cambi, l'euro/dollaro è abbastanza stabile sui valori della vigilia: si attesta a 1,1268 dollari (ieri a 1,1260). La divisa unica vale inoltre 122,12 yen (121,9 yen), mentre il dollaro-yen è pari a 108,34 (108,3). Continua la marcia al rialzo del prezzo del petrolio: il wti, contratto con consegna ad agosto, si attesta a 60,64 dollari al barile, in rialzo dello 0,7%.