Borse europee in altalena, a Milano volano Prysmian e Saipem.

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Partono in rialzo ma perdono subito slancio le Borse europee, che non seguono con decisione la scia positiva dell'Asia e di Wall Street con il calo dei rendimenti dei Treasury Usa che ha dato fiato all'azionario americano. I principali indici del Vecchio Continente continuano a oscillare, a partire dal FTSE MIB. Dopo una serie di sedute all'insegna della debolezza, con le preoccupazioni per il quadro macro e per il futuro dei tassi, l'azionario tenta con scarsa decisione di riprendere tono mentre l'attenzione degli investitori inizia a concentrarsi sul dato sulla disoccupazione americana, in arrivo venerdì. Intanto, sul fronte europeo, in calo la produzione industriale sia in Francia (-0,3%) che in Spagna (-0,8%), mentre sull'obbligazionario il rendimento del BTp sale al 4,91% e lo spread è a quota 197 punti basae. Il greggio torna a salire dopo il crollo della vigilia e il gas è in ribasso.

A Piazza Affari balzo per Saipem e Maire

Sull'azionario milanese, scatta Saipem in avvio dopo la maxi commessa da 4,1 miliardi di dollari, seguita da Prysmian che ha presentato i nuovi target di redditività. Ben impostate le banche, con Banca Pop Er, Banco Bpm e Banca Mps in rialzo, e vanno bene anche le utility. In coda al listino Telecom Italia, nel giorno dell'atteso incontro tra i francesi di Vivendi e il ministro Giorgetti per sbloccare il dossier rete. Fuori dal listino principale apre con un balzo Maire Tecnimont dopo essersi aggiudicata un contratto da 8,7 miliardi di dollari da Adnoc negli Emirati Arabi.



Stabile il cambio euro/dollaro, greggio in recupero

Sul mercato valutario, l’euro vale 1,051 dollari in linea con la chiusura della vigilia mentre il prezzo del petrolio recupera, dopo il crollo, con il Brent di dicembre è a 86,3 dollari al barile in aumento dello 0,75% e il Wti novembre a 84,59 dollari in rialzo dello 0,44%. In calo intorno al 2% il prezzo del gas ad Amsterdam a 37,6 euro

Tokyo rimbalza, indice Nikkei chiude a +1,8%

La Borsa di Tokyo interrompe la scia di cinque ribassi consecutivi e conclude le contrattazioni in aumento, con gli investitori che tornano sul mercato dopo il ritracciamento dei rendimenti dei bond Usa dai massimi in 16 anni, a fronte delle recenti indicazioni dal mercato del lavoro, ma che ridimensionano le possibilità di una nuova stretta monetaria da parte della Fed. L’indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dell’1,80% a quota 31.075,36, mettendo a segno un recupero di 548 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 148,60, e sull’euro a 156,20.