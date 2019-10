Accordo Usa-Cina non scalda Wall Street. Europa debole A Piazza Affari balzo di Gedi dopo l'offerta presentata dalla Romed di Carlo De Benedetti, rispedita però al mittente dall'azionista Cir. Sotto la lente anche le Fca e le Mediobanca. Debole il petrolio, spread BTp/Bund stabile di Eleonora Micheli

L'incertezza sulla tenuta dell'accordo di massima raggiunto venerdì tra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio internazionale tiene banco sui listini azionari. Sono sotto la parità le principali borse europee e anche Wall Street ha avviato le contrattazioni in lieve ribasso. L’intesa Usa-Cina, che intanto scongiura le nuove tariffe che invece sarebbero scattate da domani, è il primo tassello di un accordo più ampio che potrebbe essere siglato nelle prossime settimane. Ma gli investitori preferiscono sposare un atteggiamento cauto nell'attesa degli sviluppi. Limita i danni il FTSE MIB milanese grazie agli acquisti su Juventus Fc e Amplifon, nonché al recupero di una parte dei titoli bancari, guidati da Banco Bpm e Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Per altro i principali indici vengono da una settimana di guadagni con Francoforte salita del 4,31% e Milano del +3,39% . In più proprio oggi i dati cinesi sulla bilancia commerciale hanno messo in evidenza che la guerra dei dazi si fa sentire: a settembre le esportazioni cinesi hanno segnato il calo più forte da otto mesi, diminuendo del 3,2% su base annua, dopo il ribasso dell'1% registrato nel precedente mese di agosto. Sono inoltre calate le importazioni cinesi dell'8,5%. In Europa rimane il rebus della Brexit, mentre si avvicina la data del 31 ottobre quando il Regno Unito dovrebbe uscire dalla Ue anche senza accordo. D'altra parte sono in programma un round di negoziati per evitare il peggio, ossia una Brexit senza deal. Desta preoccupazione anche la delicata situazione in Medio Oriente, con l’escalation di violenze in Siria. Il petrolio, però, perde quota. Intanto le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, mentre sarà poco indicativo l'andamento odierno di Wall Street, a marcia ridotta a causa della festività del Columbus Day. Lo spread BTp-Bund è stabile a 147 punti.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Gedi in volata sopra il prezzo offerto da De Benedetti

A Piazza Affari occhi puntati su Gedi Gruppo Editoriale, dopo la mossa a sorpresa di Carlo De Benedetti che con la sua Romed, ha lanciato un'offerta di acquisto cash sul 29,9% delle azione Gedi al prezzo di 0,25 ad azione, prezzo di chiusura di giovedì. Il gruppo Cir dei figli dell'Ingegnere, però, ha rispedito al mittente la proposta definendola come «manifestamente irricevibile». E mentre si profila una bagarre nella famiglia De Bendetti, la Borsa ipotizza che si facciano avanti altri soggetti interessai alla società. Gli indici potrebbero portare a Flavio Cattaneo, ex numero uno di Tim e anche di Italotreno, che secondo indiscrezioni sarebbe interessato all'azienda.

Banche contrastate, riflettori su Mediobanca

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione sono contrastati quelli delle banche, dopo la buona performance della scorsa settimana. Banco Bpm ha virato al rialzo a metà giornata dopo una partenza debole, dovuta all'ipotesi di stampa in base alle quali in caso di matrimonio con Ubi Banca sia necessario un aumento di capitale tra i 2,5 e i 3,6 miliardi. Mediobanca rimane sotto la lente, mentre si avvicina la data del 28 ottobre, quando si terrà l'assemblea dei soci. In più il 12 novembre verrà presentato il nuovo piano industriale. Deutsche bank, intanto, ha consigliato di acquistare le azioni ('Buy'), pur ritenendo che il 12 novembre il management dell'istituto confermerà la strategia degli ultimi anni. D'altra parte per gli esperti della banca tedesca ogni interferenza sull'operato del management sarà negativa. Deutsche Bank si è dunque schierata a favore dell'ad, Alberto Nagel , dopo le critiche mosse da Leonardo Del Vecchio di recente entrato nel capitale con una quota di poco inferiore al 7%.Prendono fiato le azioni che avevano corso molto la scorsa settimana, come Stmicroelectronics e Cnh Industrial. perde mezzo punto percentuale nel giorno in cui si riunisce il comitato nomine. Della galassia Agnelli corrono le azioni della Juventus. Vanno su anche quelle di Fiat Chrysler Automobiles, sull'ipotesi che si possano riaprire i giochi con Renault, dopo l'uscita dal gruppo francese del numero uno, Thierry Bolloré.



Euro scambiato sopra 1,1 dollari

Sul mercato valutario, l'euro è scambiato sopra la soglia di 1,1 , aprendo una settimana ricca di dati macro. La divisa passa di mano a 1,1018 dollari venerdì in chiusura a 1,1048 dollari) e a 119,24 yen (119,961). Il dollaro/yen si attesta a 108,2 (108,565).