Le Borse aprono il 2020 in rialzo. A Piazza Affari sprint di Nexi e Pirelli

(REUTERS)

3' di lettura

Prima seduta del 2020 positiva per i listini del Vecchio Continente: in un clima ancora festivo, tutte le principali piazze continentali sono in aumento, compresa Londra, in attesa di sviluppi sulla Brexit. Più debole Francoforte, in rialzo di circa mezzo punto, dopo il ribasso dell'indice Pmi manifatturiero di dicembre (43,7 punti, dai 44,1 di novembre). In rialzo anche Piazza Affari, nonostante il rialzo dello spread a 164 punti, dai 160 dell'ultima seduta del 2019 e nonostante il ribasso dell'indice manifatturiero di dicembre (46,2 punti, dai 47,6 punti di novembre). Il listino milanese aveva ceduto l'1% nell'ultima giornata del 2019, ma ha chiuso l'anno con un rialzo del 28,2% e una capitalizzazione salita del 20,1% a 651 miliardi di euro, il 36,8% del Pil.

I temi su cui si concentrano gli investitori sono gli stessi del finale dell'anno appena concluso, a partire dalle discussioni sul trade: il 15 gennaio Stati Uniti e Cina dovrebbero firmare l'accordo per la «fase uno» dell'intesa sul trade, ma Washington e Pechino non sono nuove a rovesciamenti di fronte dell'ultimo minuto. Attenzione anche per il Caixin Pmi Manifatturiero cinese e sul sentiment dei direttori di acquisti delle aziende europee.

A Piazza Affari corrono Nexi e Pirelli, debole Atlantia

Sul FTSE MIB partono bene Cnh Industrial e Nexi, reduce da un 2019 brillante. L'ottimismo sul trade sostiene i titoli più esposti, come i tecnologici (Stmicroelectronics), gli industriali (Leonardo) e il comparto auto (Pirelli). Positiva Fiat Chrysler Automobiles, in attesa dei dati sulle immatricolazioni di dicembre in Italia. In coda al listino Atlantia, mentre tiene banco il rebus concessioni. In aumento gli energetici con il rialzo del petrolio, anche se a quest'ora l'andamento dei future del greggio è poco significativo (il contratto a febbraio sul Wti sale dello 0,44% a 61,33 dollari al barile, mentre il Brent a marzo avanza dello 0,58% a 66,36 dollari).

Spread si allarga a 164 punti

Avvio del 2020 in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco è indicato a 164 punti base, dai 160 dell'ultima seduta del 2019. Il rendimento sale all'1,48% dall'1,42% per cento del riferimento.

Andamento dello spread Btp / Bund

Asia positiva, corrono blue chip cinesi, Tokyo chiusa

I mercati asiatici sono impostati al rialzo nella prima seduta del 2020 (Tokyo è chiusa per festività). Le blue chip cinesi hanno iniziato il nuovo anno al loro massimo livello in quasi 11 mesi, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la data per siglare un accordo commerciale . L’indice di riferimento Shanghai Composite è cresciuto dell’1,2% a 3.087,16 punti - il suo livello più alto da fine aprile 2019. L'indice blue-chip CSI300 ha registrato un +1,4% al suo massimo dal 7 febbraio 2019.

Cresce il manifatturiero in Cina

L'attività manifatturiera in Cina ha registrato il tasso di crescita più lento in quattro mesi a dicembre, riflettendo la situazione determinata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero, calcolato da Ihs Markit per il gruppo media Caixin, si è attestato a 51,5 il mese scorso contro 51,8 di novembre. Era il livello più basso da settembre. Una cifra maggiore di 50 indica un'espansione dell'attività e, al di sotto, una contrazione.

L'indice è basato su un sondaggio tra aziende e delinea un quadro più oscuro dell'attività manifatturiera in Cina rispetto all'indice ufficiale pubblicato martedì scorso dal Governo. Quest'ultimo riportava un tasso di crescita invariato a dicembre rispetto al mese precedente.