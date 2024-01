Borsa Tokyo: indice Nikkei ancora in rialzo, nuovo record

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono pronte a riprendere la via del rialzo a inizio settimana dal momento che, nonostante la doccia fredda arrivata con l'inflazione Usa di dicembre, resta alta la scommessa degli operatori su un taglio dei tassi negli Stati Uniti in primavera. Da segnalare che in Cina la Banca centrale ha a sorpresa mantenuto invariati i tassi. Gli indici vanno verso un'apertura fiacca, in una sessione che non avrà il supporto di Wall Street, chiusa per la festività del Martin Luther King Day. Quella passata è stata un'ottava di transizione per i listini azionari europei (+0,3% Eurostoxx50 e +0,1% Milano) mentre le prossime sedute avranno nella pubblicazione del Pil cinese del quarto trimestre, nelle vendite al dettaglio americane di dicembre e nel Forum di Davos gli appuntamenti chiave. Focus anche sulle trimestrali delle quotate americane. Altro elemento di rilievo per i mercati restano le questioni geopolitiche con l'esito delle elezioni a Taiwan, dopo che il Partito Democratico Progressista ha vinto le elezioni presidenziali e il Kuomintang, più favorevole alla Cina, ha ottenuto troppo pochi seggi per controllare l’assemblea.

Banca centrale Cina lascia tassi fermi e immette liquidità

La Banca centrale cinese ha mantenuto invariati i tassi di riferimento in modo inatteso. Le principali banche commerciali hanno abbassato i tassi sui depositi, una mossa vista come un modo per lasciare spazio a ulteriori tagli dei tassi. La Banca popolare cinese ha immesso 995 miliardi di yuan (138,93 miliardi di dollari) di liquidità nel sistema bancario attraverso lo strumento di prestito a medio termine di un anno ad un tasso di interesse del 2,5%, lo stesso tasso dell'operazione precedente; ha inoltre iniettato 89 miliardi di yuan attraverso accordi di riacquisto inverso a sette giorni ad un tasso dell'1,8%. La mossa di mantenere i tassi di riferimento potrebbe deludere il mercato, che ha previsto un taglio dei tassi questo mese, dopo che le banche commerciali hanno tagliato i tassi sui depositi il mese scorso per dare più margine di manovra alla Banca centrale.

Euro resta sotto 1,1 dollari, stabile il petrolio

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sotto quota 1,10 in linea con i livelli di venerdì sera (1,096). Il prezzo del petrolio è stabile con il Brent marzo scambiato a 78,3 dollari al barile e il Wti febbraio a 72,6 dollari al barile. A sostenere il greggio è il rischio che gli attacchi aerei degli Stati Uniti e dei loro alleati contro gli Houthi innescassero un conflitto più ampio e interrompessero i flussi di greggio dal Medio Oriente è stato bilanciato da fondamentali deboli. Gas naturale scambiato in ribasso ad Amsterdam (-2%) a 31,3 dollari al barile.

Tokyo ancora in rialzo, aggiorna massimi da 1990

Gli indici della Borsa di Tokyo continuano con i rialzi, raggiungendo nuovi massimi dal 1990 grazie all'attrattiva dei titoli giapponesi, all'ottimismo degli investitori per l'economia giapponese e al deprezzamento dello yen. L'indice Nikkei, che la scorsa settimana aveva già superato la soglia dei 35.000 punti, ha superato durante la seduta i 36.000 per chiudere in aumento dello 0,91% a 35.901,79 punti. L'indice Topix è salito dell'1,22% a 2.524,60 punti, raggiungendo un nuovo massimo dal 1990. Il Nikkei è sostenuto soprattutto dallo yen debole che gonfia i profitti esteri dei gruppi giapponesi e dalla prospettiva di un’uscita duratura da decenni di deflazione in Giappone. Anche gli sforzi delle società giapponesi per remunerare meglio gli azionisti e diventare più efficienti attraverso riforme strutturali hanno contribuito a rendere i titoli giapponesi più attraenti.

Piazze asiatiche in rialzo con occhi sulla politica monetaria

La maggior parte delle piazze asiatiche è in rialzo dopo che venerdì i trader hanno rilanciato le scommesse sul fatto che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse quest’anno. I titoli azionari della Cina continentale hanno recuperato le perdite precedenti mentre gli investitori hanno archiviato la decisione della banca centrale di mantenere un tasso di riferimento. L’indice azionario Msci Asia Pacific è salito per la terza sessione dopo che il calo a sorpresa dei prezzi alla produzione statunitensi venerdì ha rafforzato le scommesse sulla Fed che ridurrà i costi di finanziamento nei prossimi mesi. Sia il dollaro che i futures del Tesoro sono rimasti poco variati in Asia. L’indice cinese CSI 300 è salito in un contesto di speculazioni che i funzionari potrebbero abbassare il coefficiente di riserva obbligatoria nei prossimi mesi, dopo che lunedì la Banca popolare cinese ha inaspettatamente lasciato il tasso sui suoi prestiti a un anno al 2,5%. Ciò contrariamente alle aspettative degli analisti, secondo cui avrebbe abbassato di 10 punti base il cosiddetto strumento di prestito a medio termine.