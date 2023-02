Borse europee deboli, inflazione Francia e Spagna sopra attese. A Piazza Affari giù Mps dopo uscita Axa

Il dollaro riprende a salire e si avvia a chiudere in rialzo il mese di febbraio, per la prima volta dal settembre scorso. L'euro/dollaro torna a scambiare sopra quota 1,06. Il mercato si

Borsa, l'Asia chiude il peggior mese da settembre scorso

L’indice Msci Asia-Pacifico in febbraio è in calo di circa il 7% e ha cancellato quasi tutti i guadagni del mese precedente, mentre Tokyo ha chiuso la seduta del 28 febbraio appena sopra la parità (+0,08%). La Borsa giapponese è stataa dominata nella seconda parte della sessione dalla prudenza degli investitori e con gli utili sullo sfondo delle preoccupazioni legate all'incertezza economica. L'indice Nikkei è salito dello 0,08% a 27.445,56 e l'indice Topix lo 0,03% a 1.993,28 punti. Dopo aver sofferto per l'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti, che aveva sollevato di nuovo la paura per una nuova stretta monetaria, la Borsa di New York è stata sostenuta ieri da investitori in cerca di buoni affari, anche se la fiducia resta ancora molto precaria.



Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0585 dollari (da 1,0590 ieri in chiusura) e a 144,38 yen (da 144,31), mentre il rapporto dollaro/yen è a 136,43 (136,27). Stabile il cross con la sterlina dopo il nuovo accordo tra Ue e Regno Unito sull’Irlanda del Nord. La divisa britannica si attesta a 0,8794 per un euro (da 0,8800) e vale 1,2034 dollari. In rialzo il petrolio con il Wti di aprile a 76,24 dollari al barile (+0,74%) e il Brent a 82,98 dollari (+0,64%). Sale dell’1,2% a 48 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.



Gli appuntamenti di martedì 28 febbraio

Oltreoceano sarà comunicato il saldo della bilancia commerciale statunitense in gennaio (a dicembre era a -89,7 miliardi di dollari) e la fiducia dei consumatori del Conference Board, utile per capire la spinta al Pil Usa, che secondo gli economisti dovrebbe aumentare.