Borse deboli nel giorno della Fed. A Milano bene Tenaris

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cautela sulle Borse europee, tutte in calo nel "Fed Day", il giorno in cui la Banca centrale americana alzerà il velo sulle proprie decisioni di politica monetaria e sulle stime per il 2023 e gli anni successivi. L'attesa è da giorni alle stelle: alla luce dell'aumento dell'inflazione inferiore alle stime, cosa che nella seduta di martedì ha messo il turbo ai mercati, gli analisti ritengono che la Federal Reserve alzerà i tassi di 50 punti base, non 75 come ipotizzato in precedenza e come fatto nelle ultime quattro riunioni. In totale nel 2022 gli aumenti dei tassi sono stati sei, all'attuale range tra il 3,75% e il 4%, il livello più alto dal 2008. Del resto, era stato proprio il presidente Jerome Powell a dire che prima o poi sarebbe stato «appropriato» ridurre gli aumenti, se l'inflazione avesse rallentato il passo.

Le parole di Powell, quindi, saranno soppesate dai mercati e giungeranno alla vigilia di quelle della presidente della Bce Christine Lagarde, chiamata domani a descrivere le scelte dell'Eurotower. Sul fronte europeo, dopo il rallentamento del'inflazione tedesca a novembre, in Spagna l'è inflazione calata dello 0,1% in novembre e salita del 6,8% su anno. Giovedì si riunirà anche la Banca d'Inghilterra e nel Regno Unito i prezzi sono scesi a novembre dai massimi in 41 anni toccati a ottobre.

A Piazza Affari titoli oil in luce, bene Tenaris

Per quanto riguarda i titoli, sul FTSE MIB i movimenti sono molto limitati. In vetta i titoli petroliferi, con Tenaris e Saipem che sono le uniche a registrare un rialzo di una certa entità. E' in positivo anche Leonardo, che il 29 dicembre provvederà al rimborso integrale anticipato del Term Loan da 500 milioni di euro. In coda Moncler (-1,08%), con prese di beneficio dopo i rialzi della vigilia, così come Inwit (-0,87%) e Unipol (-0,89%). Tira il fiato anche Azimut (-0,64%), che ieri ha annunciato un'operazione negli Stati Uniti, rilevando il 12,5% di Sanctum Altriarch.



Von der Leyen, «serve risposta Ue a legge inflazione Usa»

«Sostenere la transizione verde è la cosa giusta da fare se lo si fa bene in maniera trasparente e in modo da garantire una vera par condicio. C'è il rischio che la legge sull'inflazione Usa porti ad una concorrenza sleale». Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo al Pe in vista del Consiglio europeo. «Serve una risposta Ue, un Inflaction Reduction Act europeo. Dobbiamo adattare le nostre norme per agevolare gli investimenti pubblici nella transizione e riconsiderare la possibilità di investimenti aggiuntivi», ha aggiunto annunciando, «per gennaio», un nuovo quadro di norme in questo senso

Sul fronte energetico, il petrolio rallenta la corsa dopo l'incremento a sorpresa delle scorte americane (i future del Wti gennaio calano dello 0,1% a 75,51 dollari al barile, quelli del Brent febbraio dello 0,1% a 80,62 dollari). In calo i prezzi del gas, che dopo avere segnato una prima posizione in discesa a 134,5 euro al megawattora, cedono al momento il 3,5% a 132,705. Sul valutario l'euro resta sopra gli 1,06 sul biglietto verde, soglia riguadagnata alla vigilia dopo il dato sull'inflazione americana, e vale 1,062 dollari. Il cambio euro/yen è a 143,91, mentre quello dollaro/yen a 135,505. Infine, lo spread apre poco mosso a 189 punti, contro i 188 della vigilia.