Borse asiatiche in rialzo sulla scia di Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I titoli azionari sono in rialzo in Asia dopo che i buoni dati sull’economia statunitense hanno portato Wall Street alla sua migliore chiusura in 6 settimane. Solo Shanghai è scivolata di poco, ma la maggior parte degli altri mercati asiatici è in territorio positivo. Bangkok è rimasta chiusa per festività.

Il rialzo di venerdì del Dow Jones

Venerdì l’S&P 500 è salito dell’1,6% e ha messo a segno la prima settimana in rialzo nelle ultime quattro, grazie alla frenata dei rendimenti sul mercato obbligazionario che ha tolto un po’ di pressione a Wall Street. L’indice ha trovato un po’ di stabilità dopo i rapidi rialzi e ribassi di inizio anno. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 387 punti, mentre il Nasdaq composite ha fatto un balzo maggiore rispetto agli altri indici.

Loading...

Gli obiettivi economici di Pechino

Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse all’indomani dei nuovi target economici per il 2023, tra cui il Pil “intorno” al 5% al ribasso sul “circa il 5,5%” del 2022, illustrati dal premier uscente Li Keqiang all’apertura della sessione annuale del Congresso nazionale del Popolo, il ramo legislativo del parlamento di Pechino

L’indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0,10%, a 3.331,83 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,08%, a 2.150,41. La Borsa di Hong Kong apre la seduta in frenata: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,63%, scivolando a 20.437,87 punti.

Borsa di Tokyo in rialzo



La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo i segnali incoraggianti sulle prospettive di crescita dell’economia in Cina, e in attesa di nuove indicazioni dall’inflazione negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei mette a segno un aumento dello 0,91% a quota 28.181,17, con un guadagno di 253 punti. Sul mercato valutario lo yen arresta il processo di indebolimento sul dollaro e si rafforza dai minimi in 2 mesi a un valore di 135,90, e sull’euro a 144,50.