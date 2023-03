Borse, le colombe della Fed sostengono i listini. A Milano in luce Inwit

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partenza positiva per le Borse europee, incoraggiate dalle parole accomodanti del presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, che ieri hanno spinto in alto anche Wall Street. Il banchiere si è espresso in favore di rialzi dei tassi «lenti e costanti» da un quarto di punto per limitare i rischi per l'economia. In più sale l'attesa per la definizione dei target di crescita dell'economia cinese, che saranno diffusi a valle della seduta annuale del Parlamento di domenica, chiamata anche a eleggere chi occuperà i posti chiave della Repubblica Popolare. I listini europei sono intanto passati indenni dal dato sull'inflazione diffuso la vigilia, che a febbraio, pur calando all'8,5% annuo, è risultata al di sopra delle attese. Fa intanto ben sperare l'andamento dei prezzi alla produzione. Il FTSE MIB,vanta la performance migliore d'Europa con un progresso di oltre l'1%, mentre lo spread si attesta in area 184 punti e il rendimento dei Btp a dieci anni scende al 4,56%.

Corre l'attività economica europea, calano i prezzi alla produzione

Sul fronte macro, ggi è stato annunciato che l'attività dei servizi di Italia, Francia e Germania è migliorata nel mese di febbraio, confermandosi in espansione.Anche nella zona euro, l'indice Pmi servizi è salito a 52,7 punti, dai 50,8 punti segnati a gennaio. L'indice composito europeo è salito invece a 52 punti dai 50,3 punti di gennaio toccando i massimi degli ultimi 8 mesi. Secondo Markit, che calcola gli indici: «l’attività economica del settore privato dell’Eurozona ha registrato a febbraio una crescita per il secondo mese consecutivo, accelerando l’espansione al tasso più alto in otto mesi grazie ad una ritrovata stabilità della produzione manifatturiera e all’incremento dell’attività terziaria. Nel dettaglio, il flusso dei nuovi ordini è aumentato per la prima volta da maggio 2022 grazie alla crescita dell’attività dei clienti che, come riportato dal campione d’indagine, ha rafforzato la domanda di base». Eurostat ha inoltre reso noto che a gennaio i prezzi alla produzione industriale nell’area euro sono calati del 2,8% rispetto a dicembre; nella Ue del 2,2%. A dicembre erano aumentati dell’1,1% e dell’1,2% rispettivamente. Rispetto a un anno prima +15% e +16,4%. In Italia Intanto l'Istat ha certificato che nel quarto trimestre 2022 il pil è migliorato dell'1,4% su base annua. La variazione acquisita del Pil per il 2023 a questo punti è pari al +0,4%.



A Milano corre Inwit, in evidenza anche Prysmian e Stellantis

A Piazza Affari si sono messe in evidenza le Prysmian, dopo che la società ha annunciato due commesse del valore complessivo di 1,8 miliardi in Olanda. Sono ben impostate le Stellantis, sull'onda del giudizio favorevole di Rbc.La Royal Bank of Canada ha alzato la raccomandazione a "Outperform" e ritiene che la casa auto sia il produttore "mass-market" da preferire. I margini operativi, in effetti, sono «molto migliori» di quelli di competitor come Ford e Gm. Per l'azienda italo-francese è inoltre positiva la notizia che gli ambasciatori degli stati presso l’Unione europea hanno deciso di rinviare l’adozione del regolamento sulle emissioni di Co2 per auto e furgoni nuovi dal 7 marzo a un prossimo Consiglio senza fissare una data. Le migliori del Ftse Mib sono le Inwit, premiate dopo i conti. Stmicroelectronics rialza la testa dopo lo scivolone della vigilia, provocato dall'annuncio che Tesla, grazie ai miglioramenti nel design del powertrain, ritiene di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio (SiC) per veicolo. Notizia che la vigilia ha fatto capitolare le azioni di St, considerando che l'azienda vede Tesla fra i clienti top 10. Fuori dal paniere principale, sono deboli le Salvatore Ferragamo, dopo i conti deludenti del 2022, con l'utile calato del 19,5% a 65 milioni di euro. Per contro corrono le Fincantieri, dopo l'annuncio di nuovi contratti con la norvegese Edda Wind,per circa 250 milioni di euro.



Euro sopra 1,06, fermo il petrolio, giù il gas

Sul mercato valutario l'euro risale sopra quota 1,06 dollari e vale 1,0612 da 1,0595 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata inoltre a 144,89 yen (da 144,90), mentre il cross dollaro/yen e' a 136,41 (da 136,70). Sulla parità il prezzo del petrolio: il Brent maggio e' a 84,62 dollari al barile (-0,15%), mentre il Wti aprile e' a 78,12 dollari (-0,05%). Gas naturale in calo dell'1,2% a 46,2 euro al megawattora.



