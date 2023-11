Borse europee in rialzo. Milano la migliore trainata da Mps dopo upgrade di Fitch

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee inaugurano con un movimento degli indici al rialzo una settimana che avrà nei dati sull'inflazione Usa di ottobre e nell'incontro tra il presidente americano Biden e quello cinese Xi a San Francisco i due appuntamenti chiave. Gli operatori intanto guardano anche alle trattative politiche negli Stati Uniti per evitare il blocco delle attività federali entro venerdì. I principali indici azionari del Vecchio Continente sono in buon progresso ma spicca il FTSE MIB di Piazza Affari, sostenuto dalle banche e dal risparmio gestito. Venerdì l'agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito sovrano italiano, venerdì prossimo atteso il giudizio di Moody's.

A Milano Mps capofila, vivace anche Tim

Banca Mps scatta in testa al listino a Piazza Affari, seguita da Banco Bpm e da Banca Pop Er. Rialzo superiore a un punto percentuale per Unicredit, che ha confermato l'acquisto del 9% nella controllante di Alpha Bank, e Mediobanca che ha avviato il programma di acquisto di zioni proprie per massimi 200 milioni. Vivace Telecom Italia: il ceo Labriola ha espresso nuovamente fiducia sul fatto che la cessione della rete sarà completata e l'agenzia Fitch ha messo sotto osservazione il rating della società per un possibile upgrade. Su Euronext Growth Milan balzo del 50% per Illa, società di pentolame in alluminio, dopo le decisioni assunte dal cda per perfezionare il risanamento dell'azienda.

Euro/dollaro sotto 1,07. In calo gas naturale e greggio

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro sfiora quota 1,07 (1,0694 dagli 1,0670 di venerdì). Euro/yen a 162,26 (161,76 venerdì). Dollaro/yen a 151,70 (151,49). Petrolio in calo con il Brent gennaio a 80,9 dollari al barile e il Wti dicembre a 76,6 dollari al barile. Gas naturale in calo a 45,4 euro al megawattora.

Spread BTp-Bund in calo a 183 punti base, rendimento 4,55

In lieve ribasso lo spread tra i BTp e i Bund in avvio di settimana sul secondario telematico Mts. In apertura il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si e' ridotto a 183 punti base dai 185 punti base del closing di venerdì. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,55% dal 4,56% dell'ultimo riferimento.

Piazze asiatiche chiudono miste, si guarda al vertice Biden-Xi

Le piazze asiatiche al di fuori della Cina hanno annullato i guadagni precedenti e hanno chiuso da piatte a leggermente più basse, scendendo per la seconda sessione consecutiva e attestandosi sui livelli più bassi da una settimana a questa parte. I titoli della Cina continentale e di Hong Kong hanno invertito la tendenza e hanno registrato un marginale rialzo. Gli investitori sono rimasti in disparte in attesa dei nuovi dati sull'inflazione statunitense per avere ulteriori indizi sul percorso politico della Federal Reserve.

I mercati si preparano anche all'incontro di mercoledì tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping. Nel frattempo, il rendimento del Tesoro decennale di riferimento è salito ai massimi di una settimana, contribuendo a portare il dollaro a un nuovo massimo di un anno rispetto allo yen. La tecnologia è salita nei primi scambi asiatici dopo che il Nasdaq ha registrato venerdì il più grande guadagno giornaliero dalla fine di maggio. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,05% a 32.585 punti, a Sydney lo S&P ASX 200 ha chiuso in ribasso dello 0,40% a 6.948 punti e a Seul il KOSPI ha chiuso in ribasso dello 0,24% a 2.403 punti. L'indice Composite di Shanghai è salito dello 0,25% a 3.046 punti e l'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,65% a 17.301 punti, mentre a Mumbai l'indice Sensex è sceso dello 0,48% a 64.944 punti.