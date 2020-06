Europa e Wall Street si rialzano dal knock-out. Nel Regno Unito shock Pil (-20%) Le ipotesi su una seconda ondata di contagi negli Usa (e non solo) favoriscono l'estrema incertezza dei mercati finanziari, torna a salire la volatilità. A corrente alternata anche il petrolio, sui rinnovati timori su un eccesso di offerta. A Piazza Affari scatta Atlantia di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

Le Borse europee cercano il recupero e, nell'ultima seduta della settimana, si muovono in rialzo. Resta comunque forte la volatilità, dopo il crollo dei listini, che alla vigilia sono stati piegati dai dubbi della Fed sulla ripresa e da una (temuta) seconda ondata di contagi negli Stati Uniti. Risale infatti l'indice della volatilità azionaria delle piazze europee: il VStoxx è tornato ai massimi da un mese, ma resta a circa la metà rispetto ai picchi di marzo.

Piazza Affari ha cambiato più volte direzione di marcia e, nella seconda metà della seduta, si attesta in rialzo, comunque non sufficiente a compensare i ribassi precedenti. In rimonta anche Londra che deve però fare i conti con il crollo record del Pil (-20,4% ad aprile). Parigi è la migliore e sale di 2 punti percentuali con Societe Generale, Airbus e i titoli del settore auto in evidenza.

Wall Street in rialzo dopo il crollo della vigilia

Anche Wall Street viaggia in rialzo di oltre due punti e mezzo, rimbalzando dal selloff della seduta precedente. Giovedì i listini hanno fatto segnare la loro peggiore seduta da metà marzo (-6,9% il Dow Jones) in scia ai timori per una seconda ondata di contagi dopo l’aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati. Anche se il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha escluso un nuovo lockdown, rimane elevata la volatilità con il Vix, l’indice che misura quella attesa, che è salito sopra quota 40 per la prima volta dallo scorso 4 maggio dopo che mercoledì la Federal Reserve ha sottolineato come l’outlook per l’economia rimanga molto incerto. Sul fronte macroeconomico, a maggio i prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono aumentati oltre le attese degli analisti (+1,0% contro attese per un +0,7%). Inoltre, la lettura preliminare dell'indice sulla fiducia redatto mensilmente dall'Università del Michigan è stata pari a 78,9 punti in rialzo dai 72,3 punti della lettura finale di maggio.

Borse verso settimana in rosso, rally non è sostenibile?

La risalita della curva dei contagiin 21 Stati Usa, le previsioni fosche della Fed, i dati macro economici negativi e un rally che non poggiava su basi solide ma piuttosto sulla liquidità immessa nel sistema dalle banche centrali: è questo il mix di fattori, secondo gli analisti, che sta alimentando il calo dei mercati che resta anche adesso sul tavolo, con sullo sfondo lo scontro tra Paesi dell’Est e del Sud Europa sul Recovery Fund europeo da 750 milioni.

Il violento stop del 6% delle Borse europee nella settimana solleva preoccupazioni rispetto al fatto che il rally di oltre il 30% segnato da metà marzo si riveli insostenibile a fronte di uno scenario dell'economia ancora debole - osservano gli analisti di Bank of Americasottolineando che i fattori portanti a favore di un andamento positivo dei listini restano intatti: la diffusione del virus in Europa sta svanendo e i governi stanno togliendo progressivamente le misure di precauzione, le attività stanno ripartendo come dimostrano alcuni indicatori, come il Google Mobility Tracker; inoltre anche il rischio di una seconda ondata negli Usa che porti alla chiusura delle attività sembra essere basso.

A Piazza Affari focus su Intesa-Ubi, scatta Atlantia



Sul listino principale milanese gli occhi sono puntati sulle banche, solo Bper è in discesa, e in particolare su duo Intesa Sanpaolo-Ubi: secondo il Sole 24 Ore, infatti, la settimana prossima potrebbe arrivare il via libera Consob all’Ops. Faro soprattutto sulla holding Atlantia, al centro degli acquisti degli investitori, dopo i conti del primo trimestre in cui da perso 10 milioni di euro per l’effetto Covid-19, con ricavi in calo del 15%. Ma il nodo resta il futuro delle autostrade, con il premier Conte che ha annunciato il verdetto sulla concessione di Aspi per settimana prossima.

L'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi ha sottolineato - intervenendo alla cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della Galleria Santa Lucia a Barberino del Mugello - la capacità della società di potere investire 14,5 miliardi nei prossimi anni, “numeri relativi a progetti reali” : ma, secondo vari studi universitari, ha proseguito, l’impatto di questa cifra per il Paese è di 65 miliardi. Tenta il recupero Fca, dopo i dubbi della Ue sulla fusione con Psa che potrebbero allungare i tempi dell'operazione, mentre in coda al listino ci sono DiaSorin e Recordati.

Spread torna sotto i 190 punti

Resta sotto quota 190 lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata, ha iniziato gli scambia a 194 punti base, dai 189 punti della chiusura di ieri, per arretrare. Simile il movimento del rendimento del decennale benchmark, ora all'1,47% , dopo il l'1,48% del riferimento precedente.