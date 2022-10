Borse asiatiche in ribasso, occhi puntati sul Congresso cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borse asiatiche in calo in apertura di settimana, mentre gli investitori tengono gli occhi puntati sul congresso del Partito Comunista in Cina.

I mercati sono in ribasso a Tokyo, Sydney, Seoul, Hong Kong e Shanghai. I prezzi del petrolio e i futures statunitensi sono invece positivi.

Il Congresso cinese, che si è aperto domenica, dovrebbe riconfermare Xi Jinping come leader per i prossimi cinque anni, riaffermando la sua presa sul potere e un maggiore controllo statale sull’economia. Gli analisti non si aspettano cambiamenti alla politica dello zero-Covid.



Il Nikkei 225, l’indice di riferimento del Giappone, è sceso dell’1,4% nelle contrattazioni mattutine, attestandosi a 26.715,47. L’indice australiano è sceso dell’1,4% a 6.665,20. Il Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,1% a 2.209,89. L’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,1% a 16.399,46, mentre lo Shanghai Composite ha perso lo 0,1% a 3.068,83.



Clifford Bennett, capo economista di ACY Securities, ha osservato che il dollaro statunitense continuerà probabilmente a salire, dato che i tassi di interesse aumenteranno per contrastare l’inflazione. «Le prospettive economiche sono fosche» ha detto a proposito dell’economia americana. «Il dollaro continuerà a rafforzarsi per il momento, soprattutto nei confronti delle altre valute occidentali».

A Wall Street, le azioni hanno chiuso la scorsa settimana con un ampio ribasso, cancellando i guadagni precedenti. Un rapporto che mostra le aspettative dei consumatori statunitensi sull’inflazione è stato un altro segnale che la Federal Reserve potrebbe continuare ad alzare aggressivamente i tassi di interesse, anche se questa strategia aumenta il rischio di una recessione.

L’S&P 500 è sceso del 2,4% venerdì. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,3% e il Nasdaq composite ha chiuso in ribasso del 3,1%. Entrambi gli indici sono scesi dopo essere saliti all’inizio delle contrattazioni.Il Russell 2000 ha ceduto il 2,7%. La Fed ha già aumentato il suo tasso di interesse di riferimento cinque volte quest’anno, con gli ultimi tre aumenti di tre quarti di punto percentuale. Wall Street si aspetta un altro aumento di tre quarti di punto percentuale nella prossima riunione di novembre.Gli investitori si sono concentrati anche sulle ultime notizie sugli utili. Nel settore energetico, il greggio statunitense di riferimento è salito di 57 centesimi a 86,18 dollari al barile nelle contrattazioni elettroniche del New York Mercantile Exchange. Il Brent è salito di 72 centesimi a 92,35 dollari al barile.