Borse Ue ancora in rosso. Tech sotto osservazione dopo i dati di Nvidia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee di nuovo colpite dalle vendite, nonostante la debacle della vigilia. I principali indici, dopo un tentativo iniziale di rimbalzo, hanno di nuovo imboccato la strada del ribasso. Del resto rimane alta la tensione sul tetto al debito pubblico Usa, mentre il tempo stringe. Un accordo dovrà essere trovato entro il primo giugno. Ieri la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, si è detta fiduciosa, ma ha anche ammonito che in assenza di un'intesa gi Stati Uniti sono destinati al defaiult già nel mese di giugno. Così, nonostante le notizie sui dialoghi in corso, Fitch ha deciso di mettere sotto osservazione il rating AAA degli Stati Uniti. Al di là del tema del debito americano, gli investitori preferiscono sposare un atteggiamento cauto, visto che l'economia sta rallentando il passo e al tempo stesso le banche centrali potrebbero continuare a stringere la cinghia sul costo del denaro, per combattere un'inflazione che rimane troppo elevata. Proprio oggi è emerso che la Germania è tecnicamente in recessione, dopo avere registrato un calo dello 0,3% del Pil nel primo trimestre 2023 (-0,5% nel trimestre precedente). Nel pomeriggio arriveranno i numeri anche sulla crescita americana, oltre che quelli sui sussidi alla disoccupazione. Intanto la domanda che si pongono gli economisti è sempre la stessa: quali saranno le mosse delle banche centrali. verbali del Fomc, pubblicati ieri, hanno mostrato una spaccatura tra i membri dell'organo operativo della banca centrale. Sul fronte Bce oggi sono attesi gli interventi di diversi componenti del board, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse di Francoforte. Christine Lagarde, comunque, più volte ha fatto intendere che l'istituto centrale deve andare avanti nella lotta contro l'inflazione, che per adesso rimane troppo elevata. Sono prevedibili, dunque, nuovi ritocchi al rialzo, anche se - è stato precisato a più riprese - le decisioni saranno adottate in base a tutti i dati macro.

Milano, Parigi, Francoforte sono in deciso ribasso. E' in controtendenza Amsterdam, beneficiando della performance di Asml, in rialzo insieme ai titoli tech, dopo che nella notte l'americana Nvidia ha pubblicato una trimestrale al di sopra delle attese e così ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi, che beneficeranno della domanda di chip necessari per le intelligenze artificiali. In afetr hours le azioni della società sono arrivate a volare del 30%.

Spread stabile, rendimenti Btp a dieci anni in rialzo

Intanto lo spread è stabile in area 185 punti, nel giorno in cui sono in programma le aste di BTp short term e BTp-i per un importo complessivo fino a 2,75 miliardi. Il rendimento del BTp decennale sale al 4,34% dal 4,32% del riferimento precedente.

Grazie al boom delle AI, Nvidia vanta conti sopra attese e alza le stime

Il settore dei titoli tecnologici oggi risente delle indicazioni fornite dall'americana Nvidia, che ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre fiscale dell’anno (terminato a fine aprile) in calo rispetto all'anno scorso, ma nettamente al di sopra del consensus. Nel dettaglio l'azienda Usa ha registrato ricavi in calo del 13% su base annua a 7,19 miliardi di dollari, cifra superiore di oltre il 10% a quella messa in conto dagli analisti. Per altro su base trimestrale i ricavi sono balzati in avanti del 19% , dando speranze ai vertici di Nvidia sul buon andamento del Business anche per il secondo trimestre. A questo punto il gruppo americano punta a chiudere il secondo trimestre del 2023 con un giro d'affari attorno a 11 miliardi di dollari, cifra ben superiore al consensus degli analisti, che si aspettavano circa 7,2 miliardi di euro di fatturato. A livello di profitti, nel primo trimestre l'azienda ha registrato un utile per azione di 1,09 dollari, contro attese di mercato attorno a 0,92 dollari (1,36 dollari l'utile per azione di un anno fa). Nella relazione inviata agli investitori, Nvidia ha spiegato di essere una delle principali aziende che sta beneficiando della richiesta di chip generata dalle intelligenze artificiali. Nell'afetr hours le quotazioni hanno toccato un rialzo del 30%.

A Piazza Affari riflettori su Generali e St, contrastate le banche

A Piazza Affari l'attenzione è rivolta a Generali dopo che il gruppo ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre con un risultato operativo a 1,8 mld (+22%) e un utile a 1,22 mld (+49%). Ieri il numero uno di Mediobanca, Alberto Nagel, ha detto che l'istituto di Piazzetta Cuccia è disposto a vendere tutte le azioni dell'assicurazioni, pari al 13% del capitale, nel caso in cui fosse necessario per realizzare un'operazione straordinaria. Le Stmicroelectronics, dopo un avvio all'insegna della volatilità, hanno intrapreso la strada del rialzo insieme ai titoli tech, spinti dai numeri sopra le attese di Nvidia. Dopo i cali della vigilia, procedono in ordine sparso le banche, con Banca Mps ancora giù (-1,17%) dopo il -7% di ieri. Sono deboli Banca Pop Er e Banco Bpm, con cali di quasi un punto percentuale, Tenta un timido recupero Unicredit. Tengono le Intesa Sanpaolo. All'indomani della buona performance della vigilia, innescata dal piano industriale al 2026, difendono le posizioni anche le Mediobanca. Acquisti anche su Poste Italiane(+0,56%), mentre sono deboli energetici e utility.