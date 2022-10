Borse in rosso su delusione Amazon e Apple, a Milano sale Eni grazie ai conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - I deludenti risultati di Amazon (-16% in After-Hours) e delle altre big del soft tech come Meta e Apple spengono i rialzi con cui le Borse europee hanno reagito alle indicazioni arrivate dalla Bce e spingono i listini europei a una partenza in rosso. In Asia le performance sono pesanti in particolare per Hong Kong e Shanghai ma anche Tokyo ha chiuso la seduta in calo di quasi un punto percentuale mentre il governo giapponese è pronto a intervenire con un piano di stimolo dell'economia da 200 miliardi di euro. Amsterdam, la più sensibile al comparto tech, è anche la più penalizzata dalle vendite (AEX) ma anche Piazza Affari(FTSE MIB) soffre.

Pil tedesco sale a sorpresa nel terzo trimestre

L'economia tedesca ha dato però un segnale superiore alle previsioni con un incremento del terzo trimestre dello 0,3% per il Pil, contro attese di una contrazione (+0,1% nel trimestre precedente), mentre su base annua il dato è di +1,2%. In Francia invece la lettura del Pil del terzo trimestre è stata in linea con le attese (+0,2% congiunturale) ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente (+0,5%). A ottobre, secondo quanto comunicato dalla Commissione Ue, l’indice Ue che misura la fiducia nell’economia (Esi) è declinato ulteriormente nell’area euro e nella Ue: nella prima è calato di 1,1 punto portandosi a quota 92,5 punti raggiungendo il livello più basso da novembre 2020; nella seconda è sceso di 1,5 punti portandosi a quota 90,9 punti raggiungendo il livello più basso da agosto 2020. L’indicatore sulle attese di occupazione (Eei) è calato di 1,7 punti a quota 104,9 nell’area euro e di 1,8 punti a quota 104,5 nella Ue (resta pur sempre ben al di sopra della media di lungo termine”.

Inflazione accelera in Italia e in Francia, rallenta in Spagna



L'inflazione accelera ad ottobre in Italia e Francia. In Italia l'Istat stima che i prezzi al consumo abbiano riportato un incremento del 3,5% su base mensile e dell'11,9% su base annua rispetto al +8,9% annuo di settembre. Si tratta del record dal 1984. In Francia i prezzi sono aumentati dell'1% rispetto a settembre e del 6,2% rispetto a ottobre 2021. In Spagna l'inflazione ha rallentato al 7,3% su base annua dall'8,9% di settembre,.

A Milano Eni in controtendenza, giù St

A Milano focus sulla reazione ai conti di Eni che registrato un utile netto adjusted del terzo trimestre in aumento a 3,73 miliardi di euro. Realizzi su Saipem, protagonista di un forte rialzo dopo il miglioramento delle stime per fine anno, Stmicroelectron soffre le vendite sul settore tecnologico. In calo anche Banca Generali: il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, ha affermato di essere interessato all'asset del risparmio gestito ma che l'istituto non avrà un approccio proattivo su questo dossier che dipende dalle scelte di Generali, azionista di riferimento di Banca Generali. In discesa anche Inwit dopo la trimestrale con ricavi e utili in aumento.In Europa hanno rilasciato la trimestrale questa mattina Airbus Group, Volkswagen e Sanofi-Aventis. Giù Ericsson e AirFrance-Klm.

Amazon: ricavi e outlook sotto le attese

Trimestrale sotto le attese per Amazon, che paga i deludenti risultati e le previsioni al di sotto delle aspettative nell'after-hours, con un calo del titolo di oltre il 16%. L'utile netto e' diminuito a 2,9 miliardi, o 28 centesimi per azione, dai 3,2 miliardi, o 31 centesimi per azione, dal terzo trimestre del 2021, comunque sopra le attese di 2,2 miliardi. I ricavi sono stati di 127,10 miliardi di dollari, in rialzo del 15%, ma al di sotto del 127,46 miliardi del consensus. Sotto le attese anche i ricavi da Amazon Web Services, pari a 20,5 miliardi contro i 21,1 miliardi del consensus. Migliore delle previsioni, invece, il dato dalla pubblicita': ricavi per 9,55 miliardi, in rialzo del 25%, contro i 9,48 miliardi attesi dagli esperti. Per il quarto trimestre, Amazon prevede ricavi tra i 140 e i 148 miliardi, per una crescita rispetto a un anno prima tra il 2% e l'8%; la previsione degli analisti era invece di 155,15 miliardi. L'utile operativo si e' quasi dimezzato a 2,53 miliardi dai 4,85 miliardi del terzo trimestre del 2021.