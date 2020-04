Borse deboli, Piazza Affari aspetta il giudizio di S&P, spread rientra sotto i 250 Gli investitori si interrogano sulla portata delle misure approvate dal Vertice Ue. Intanto, negli Usa è stato varato un nuovo pacchetto di aiuti e la Banca centrale cinese è intervenuta di nuovo con misure a sostegno della liquidità di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

Borse, i fatti della settimana

4' di lettura

Borse europee deboli dopo il Vertice Ue e sulla scia dei mercati asiatici. Piazza Affari - dopo aver ceduto il 2% in avvio - ha azzerato le perdite a metà seduta. Riducono i cali anche gli altri mercati continentali, anche se Francoforte e Londra restano più indietro con il sentiment nelle aziende tedesche che ha mostrato un andamento "catastrofico", come ha detto presidente dell'Ifo, e il forte calo delle vendite al dettaglio nel Regno Unito (-5,1% a marzo e -5,8% anno su anno). Da segnalare che l'indice paneuropeo Stoxx 600 è in recupero rispetto ai minimi in otto anni toccati a marzo, ma resta comunque del 24% al di sotto dei massimi storici di febbraio, sulla scia del timore dell'aumento della volatilità e delle difficoltà delle aziende europee, che stanno sospendendo dividendi, ritirando gli outlook finanziari e tagliando i costi per tamponare le ricadute della crisi sanitaria. Intanto gli investitori continuano a valutare l’evoluzione della pandemia di Covid-19: il Financial Times, citando documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha scritto che i test condotti dall'americana Gilead Sciences sugli effetti di un farmaco per il trattamento del coronavirus non avrebbero dato i risultati sperati. Resta poi l'apprensione per le ricadute del virus sull'economia, all'indomani del Consiglio europeo in cui si è deciso di mettere a punto un nuovo fondo per la ripresa, incentrato sul bilancio comunitario 2021-2027, ma non è stata trovata una quadra su vari aspetti, dall'importo del fondo all'uso del denaro. Dalla Germania è arrivato un dato deludente: l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese, ad aprile è sceso a 74,3 da 86,1 di marzo e contro attese per un calo più contenuto a 80. Il sottoindice sulla situazione corrente è sceso a 79,5 da 93, più delle previsioni e ai minimi da luglio 2009 mentre il sottoindice sulle aspettative è crollato a 69,4 da 79,7 contro attese per 77, al minimo storico.

L'Italia aspetta il giudizio di S&P

Sale l’attesa per le decisioni di S&P sul rating italiano: a fine marzo gli analisti dell'agenzia avevano detto di non vedere un immediato bisogno di "aggiustare" la valutazione, ma la situazione si è deteriorata ulteriormente, quindi tutte le ipotesi sono in campo. S&P ha sull'Italia un giudizio "Bbb", due scalini sopra il livello "junk", spazzatura, con outlook negativo, quindi un taglio del rating sarebbe altamente problematico per l'Italia, anche se la Bce ha in parte allentato la pressione con la decisione di accettare in via provvisoria fino a settembre come collaterale anche i titoli che dovessero scivolare sotto l'investment grade. Sul Ftse Mib, gli acquisti premiano soprattutto Fineco e Diasorin, in attesa dell'arrivo sul mercato dei test sierologici. Deboli le banche e in calo anche Eni, dopo i conti che hanno messo in luce una perdita di 2,93 miliardi.

In Usa nuovo pacchetto aiuti, in Cina interviene la banca centrale

Negli Usa, la Camera ha approvato a larga maggioranza un pacchetto di aiuti al coronavirus da 484 miliardi di dollari per sostenere finanziamenti in aiuto delle piccole imprese e fornire supporto agli ospedali e ai test antivirus. Intanto in Cina la Pboc (la Banca centrale) ha ridotto il tasso di interesse degli strumenti di prestito a medio termine mirati (TMLF) al 2,95% dal 3,15%, dopo aver tagliato i tassi di interesse di riferimento all'inizio di questa settimana. Si tratta dello strumento monetario per fornire finanziamenti ai prestiti bancari alle piccole imprese. La Banca ha tagliato i tassi di prestito di riferimento a un anno e il tasso di finanziamento a medio termine all'inizio di questo mese per incoraggiare un aumento dei prestiti bancari per le piccole imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. La banca centrale ha anche iniettato 56,1 miliardi di yuan di liquidità nel sistema bancario tramite il TMLF.

Spread balza a 260 punti poi riscende, euro debole

In avvio di seduta è balzato lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) e il pari durata tedesco è salito a 260 punti base, dai 247 punti del closing della vigilia, per poi attestarsi in area 250 punti. Risale anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 2,12% dal 2,04% del riferimento precedente. Sul mercato valutario, l’euro si indebolisce a 1,073 dollari (1,0772 ieri), mentre contro yen vale 115,559 (115,75 ieri). Il dollaro/yen è a 107,718.

Prezzo petrolio - Brent

Petrolio torna a scendere dopo rimbalzo

Torna a scendere il prezzo del petrolio, dopo il +21% registrato giovedì 23 aprile a New York. Il contratto consegna Giugno sul Wti perde il 4,73% a 15,72 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord scivola del 3,42% a 20,6 dollari al barile. I prezzi erano positivi questa mattina in Europa dopo il buon andamento a New York e in Asia, sostenuti dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran e per indicazioni che alcuni Paesi avrebbero già avviato tagli alla produzioni concordati in ambito Opec+ e che erano previsti da maggio. Tuttavia, persistono i timori legati al calo dell'attività economica a livello globale, provocato dalle misure di isolamento per limitare la diffusione del Covid-19 e il problema della saturazione dei siti di stoccaggio.