Borse europee in rosso nell’ultima seduta del 2022, a Milano scivola Tim. Gas -10%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta in "rosso" per le Borse europee nell’ultimo atto di quello che, fin qui, è stato un anno decisamente da dimenticare per i mercati finanziari, i cui guadagni sono evaporati tra inflazione record, Banche centrali in versione “falco” sui tassi d'interesse, guerra in Ucraina e, da ultimo, il ritorno dei casi Covid in Cina, tutti elementi che gettano più di un’ombra sulle prospettive del 2023. Si muovono così in territorio negativo tutti i principali indici continentali, da Milano (FTSE MIB) a Parigi (CAC 40), passando per Londra (FT-SE 100) e Francoforte (DAX 30). Deboli anche i future a Wall Street. Ad appesantire il clima è in particolare il ritorno di fiamma della pandemia, che sta incidendo in particolare sui comparti europei più esposti verso Pechino, in testa lusso e auto, mentre anche la Spagna ha deciso di introdurre controlli per viaggiatori provenienti dalla Cina. Una situazione delicata, come testimonia la lettera della commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, che chiede ai 27 Paesi membri di «rimanere molto vigili» sul tema.

A Piazza Affari scivola Tim, vedite su tech, oil e auto

A Piazza Affari, dove quasi tutti i titoli del Ftse Mib sono in territorio negativo, a metà seduta la peggiore si conferma Telecom Italia che registra la "fumata grigia" al tavolo del governo con i soci Cdp e Vivendi sul futuro della cosiddetta rete nazionale. Se ne riparlerà all'inizio del prossimo anno, quando agli incontri si uniranno anche i manager del gruppo, elemento giudicato positivamente dagli analisti. In ribasso sul listino principale milanese anche Iveco Group e Pirelli & C nell'auto, Nexi sul fronte tecnologico e Leonardo - Finmeccanica su quello industriale. Arretrano anche i principali big bancari e assicurativi, da Intesa Sanpaolo a Unipol. La debolezza del petrolio, a causa dei dubbi sulla domanda globale di energia, fiacca i titoli del comparto, da Tenaris a Eni.

Gas: finale d’anno in discesa, prezzo giù a 75 euro Mwh (-11%)

Il finale del 2022 riporta invece il gas naturale ai valori di undici mesi fa, prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (che ha scatenato la crisi energetica europea). Non si arresta, infatti, la discesa del prezzo del metano sulla piattaforma Ttf di Amsterdam, dove è scambiato verso metà seduta sui 75 euro al MWh, in netta discesa dell’11%, confermandosi ai valori più bassi dallo scorso febbraio.

Spread con Bund sale a 211 punti, rendimento al 4,59%

Dopo la seduta della vigilia, che ha visto sovraperformare i decennali italiani rispetto agli altri titoli sovrani 'core' dell'Eurozona, e quindi restringersi lo spread con il Bund, il differenziale nella prima parte di seduta si sta allargando leggermente. In particolare, lo spread tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 211 punti base dai 208 punti del closing del 29 dicembre. Il rendimento del BTp decennale benchmark sale al 4,59% dal 4,53% della vigilia.

Sul mercato valutario, l’euro passa di mano a 1,0643 dollari (da 1,0665 in chiusura alla vigilia) e 141,01 yen (142,19). Il cross dollaro/yen si attesta invece a 132,44 (133,34), mentre rimbalza il petrolio, frenato alla vigilia dai timori sulla domanda globale di energia: il future febbraio sul Wti guadagna lo 0,7% sui 79 dollari al barile, il Brent di marzo scambia a 84,1 dollari (+0,8 per cento).