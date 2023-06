Goldman Sachs taglia stime su crescita Cina. Borse asiatiche sotto pressione

Il mercato non cede all’idea di tassi di interesse in aumento ancora per molto tempo e ha reagito con movimenti contrastanti dopo le riunioni dei comitati monetari: il dollaro ha perso forza, come se mancasse la benzina dei tassi alti che lo rendono più appetibile. Il rendimento delle obbligazioni, invece, è salito, per allinearsi a tassi più alti.

