Borse, Europa positiva sull’onda della ripresa cinese. Hong Kong vola a +4%

Le Borse europee seguono l'esempio dei listini asiatici e aprono il mese di marzo in vivace rialzo dopo che i dati sulla manifattura cinese hanno mostrato una forte ripresa seguita all’allentamento delle misure anti-Covid. Piazza Affari (FTSE MIB) è positiva guidata da Saipem, che ha ottenuto una commessa in Costa d'Avorio da 400 milioni di dollari, e da Pirelli & C dopo il patto tra i soci italiani del gruppo e Brembo. La migliore è Moncler dopo i risultati 2022.

In Asia, brillante la performance del listino di Hong Kong (HANG SENG) che sale di oltre quattro punti percentuali, bene anche Shanghai mentre Tokyo ha chiuso in rialzo contenuto (NIKKEI 225. Chiusa invece per festività Seul. Gli effetti dell’attività manifatturiera cinese, forte dell’espansione più rapida dal 2012, si vedono anche sul petrolio e sulle altre materie prime, ben intonate. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam è in modesto rialzo a 47 euro per megawattora. Sul valutario l'euro resta sopra quota 1,06 dollari e vale 1,0617 (da 1,0619 della sera precedente).

BTp, 10 anni rende oltre 4,5%, spread stabile

Stabile lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco ha segnato una prima posizione a 183 punti, lo stesso livello del closing precedente. Il rendimento del BTp decennale benchmark sale al 4,54 per cento dal 4,46% del riferimento. Da segnalare, nello scenario di complessivo rialzo dei rendimenti, che il rendimento del Bund tedesco a due anni è tornato sopra il 3% per la prima volta dal 2008.



Il dilemma dell’inflazione

Se a gennaio e in parte a febbraio il mercato era convinto che l’inflazione stesse scendendo velocemente (grazie al ribasso dei prezzi energetici e al ripristino delle catene globali delle forniture dopo i blocchi post-Covid), nelle ultime settimane ha invece capito che il caro-vita rischia di durare a lungo. Così se nelle prime settimane dell’anno i mercati scommettevano sul fatto che le banche centrali avrebbero rallentato il rialzo dei tassi, ora hanno capito che continueranno ad aumentarli.

La giornata di martedì ha confermato queste ipotesi. L’inflazione in Spagna era prevista in calo dal 5,9% del mese scorso al 5,7%, ma è invece salita al 6,1%. E in Francia è lievitata dal 7% al 7,2%. Questo ha aumentato le aspettative di maggiori rialzi dei tassi da parte della Bce. Questo ha pesato inizialmente sulle Borse, che poi si sono riprese grazie al balzo delle banche.