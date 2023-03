Borse europee ancora in recupero, a Milano scattano Tim e oil

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee proseguono sulla via del recupero - anche se con meno convinzione rispetto alla prima parte di seduta - dopo le recenti paure legate alla tenuta delle banche su entrambe le sponde dell’Atlantico. Gli acquisti, infatti, arrivano all'indomani di una seduta positiva, durante la quale il rimbalzo di Deutsche Bank e l'acquisto degli asset di Svb da parte di First Citizens hanno placato gli animi degli investitori, con la speranza che le tensioni sul settore del credito si siano ormai attenuate. E un segnale di fiducia è arrivato dal governatore della Bank of England, Andrew Bailey, che ha usato parole rassicuranti sul sistema finanziario britannico, spiegando come il settore sia «resiliente, robusto, con liquidità sufficiente e ben posizionato per dare supporto all'economia», elementi che consentirebbero alle banche centrali di restare focalizzate sulla lotta contro l’inflazione, mentre per il presidente del consiglio di vigilanza Bce, Andrea Enria, proprio le attuali tensioni nel settore bancario «confermano che è più che mai necessaria una vigilanza forte e rigorosa». I listini che registrano i rialzi maggiori - ma dimezzati rispetto ai massimi di giornata - sono nel Vecchio Continente quelli di Milano (FTSE MIB) e Madrid (IBEX 35), seguiti dagli indici a Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30) e Londra (FT-SE 100).

A Milano brillano Tim, banche e oil. Frenano A2a e Stm

A Piazza Affari restano sotto la lente in particolare i titoli del comparto finanziario e gli istituti di credito, da Mediobanca a Unicredit, passando per il recupero (poi sfumato) di Banca Mps. Scatta fin dalle prime battute Telecom Italia con indiscrezioni di stampa secondo cui la Cassa depositi e prestiti sarebbe pronta ad alzare l'offerta per la rete di 2 miliardi di euro, portandola in area 20 miliardi (cifra che resta lontana però dalle aspettative di Vivendi emerse in passato). In cima al Ftse Mib il comparto dei petroliferi con Tenaris ed Eni. Anche Diasorin rimbalza dopo il -4% della vigilia in scia ai conti e alla guidance sotto le attese. Deboli A2a, Stmicroelectron e Recordati. Fuori dal listino principale, gli investitori restano freddi su Sanlorenzo che è entrata nel capitale sociale di Sea Energy (impiantistica elettrica ed elettronica navale), acquistando una quota del 49% per un controvalore di quasi 2,7 milioni.



In Francia la fiducia delle imprese scende a marzo

La fiducia delle imprese in Francia è leggermente peggiorata a marzo. Secondo l'Insee, l'indicatore si è attestato a 103 punti dai 104 del mese precedente. Il clima economico è peggiorato in tutte le aree di attività ad eccezione del commercio all'ingrosso. Nel commercio al dettaglio l'indicatore perde così tre punti in un mese (da 102 a 99) e scende sotto la sua media storica, penalizzato dai timori sulle future intenzioni di ordinazione dei clienti. Nell'industria, nelle costruzioni e nei servizi il clima imprenditoriale perde solo un punto in un mese e si mantiene al di sopra delle medie storiche di ciascuno dei tre settori interessati. Nel commercio all'ingrosso, invece, l'indicatore «è migliorato a marzo rispetto a gennaio, trainato dalle vendite all'estero».

Spread in rialzo a 184 punti, rendimento al 4,12%

In rialzo lo spread BTp/Bund in un contesto di generale aumento per i rendimenti dei titoli di Stato sulla curva euro. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco, infatti, è indicato a 184 punti base dai 183 punti del closing della vigilia. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,12% dal 4,06% del finale del 27 marzo.



Euro torna sopra 1,08 dollari, deboli petrolio e gas

Sul valutario, l'euro si rafforza e torna sopra quota 1,08 dollari, passando di mano a 1,0818 (da 1,077 alla chiusura del 27 marzo) e a 141,651 yen (da 141,64). Il cambio dollaro/yen è a 130,91. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione in lieve calo a 42,25 euro al megawattora, cede il 2,7% a 41,37 euro. Il petrolio è al momento poco mosso con i future del Wti maggio che salgono dello 0,04% a 72,84 dollari al barile e quelli del Brent di pari scadenza che cedono lo 0,18% a 77,98 dollari.