Borse, l’Europa aspetta l’inflazione Usa. Asiatiche in territorio negativo

Le Borse europee vanno verso una partenza poco movimentata visto il clima di attesa che caratterizza i mercati finanziari globali prima dei dati Usa sui prezzi al consumo di aprile in calendario nel primo pomeriggio. Le previsioni sono per un incremento dello 0,4% mensile e del 5% annuo per il dato complessivo, mentre la componente core dovrebbe mostrare +0,4% congiunturale e +5,5% tendenziale. Confermate le stime preliminari dell’inflazione al consumo tedesca di aprile (0,4% mensile e 7,2% annuo).

I contratti futures sui principali indici azionari del Vecchio Continente sono comunque leggermente positivi, mentre i listini asiatici sono deboli risentendo ancora della debolezza dei dati sulla bilancia commerciale cinese. A Piazza Affari il future giugno del Ftse Mib segna +0,2%. Occhi puntati sull’assemblea ad alta tensione di Enel, chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione in un confronto tra le liste di candidati presentate dal Tesoro, da Covalis Capital e da Assogestioni. Per quanto riguarda le trimestrali si guarda alla reazione dei titoli ai conti di Bper che, a mercati chiusi, ha presentato risultati intermedi con un utile superiore ai 290 milioni. Effetto trimestrali atteso anche su Inwit e Fincantieri che presentare il nuovo piano.Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sotto 1,10 a 1,0970. Petrolio in calo: Wti giugno a 73,2 dollari al barile, Brent luglio a 76,9 dollari al barile. Stabile a 36,5 euro al megawattora il prezzo del gas naturale in Europa.

Inflation-day

Le banche centrali pochi giorni fa hanno alzato i tassi d’interesse: sia la Fed sia la Bce hanno aumentato il costo del denaro di 254 punti base. La banca centrale Usa ha fatto intendere che ora potrebbe prendersi una pausa, mentre Christine Lagarde - presidentessa della Bce - ha detto che la Bce ha ancora strada da percorrere nella stretta monetaria. Non ha voluto dare indicazioni precise, ma ha detto chiaramente che la Bce non ha finito di alzare il costo del denaro per combattere l’inflazione. Ha anche ribadito, però, che la Bce resterà «dipendente dai dati»: cioè le sue prossime mosse dipenderanno da come si muoverà l’inflazione e l’economia in generale.

Ecco perché i dati sull’inflazione sono fondamentali per capire il comportamento della Bce e - in base ai dati di oggi - anche quello della Fed: dato che la politica monetaria ha come obiettivo quello di riportare l’inflazione al 2%, più il costo della vita dà segnali di moderazione più si più sperare che la Bce possa rallentare il passo della stretta. Occhi puntati, dunque, sul dato in arrivo dagli Stati Uniti (14,30).