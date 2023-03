Borse asiatiche positive: Tokyo chiude stabile, Cina in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse asiatiche si muovono in territorio positivo. Chiusura stabile per la Borsa di Tokyo in una seduta dove ha prevalso la cautela dopo gli ultimi dati economici provenienti da Stati Uniti e Cina e restano diffusi i timori per un contagio al settore bancario dopo il recente fallimento della banca Usa Silicon Valley Bank (Svb). L’Indice Nikkei, dopo un avvio in territorio positivo, ha perso slancio e ha chiuso invariato a 27.229,48 punti. Più convincente la performance del più ampio Indice Topix che ha terminato la seduta a 1.960,12 punti, con un guadagno dello 0,7 per cento.

La Borsa di Hong Kong procede in deciso rialzo, con l’Hang Seng che guadagna l’1,55% a 19.546,5 punti. Le Borse cinesi chiudono gli scambi in territorio positivo, pur limando i guadagni accumulati nella prima parte della seduta: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,55%, a 3.263,31 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,26%, attestandosi a quota 2.081,26. Buoni i segnali congiunturali che arrivano dalla Repubblica Popolare. L’attività economica della Cina mostra segnali di ripresa nei primi due mesi del 2023 dopo lo stop alle restrizioni anti-Covid: le vendite al dettaglio salgono del 3,5% annuo, in linea con le attese e più del -1,8% di dicembre, mentre gli investimenti in immobilizzazioni crescono del 5,5% (a 5.360 miliardi di yuan, circa 800 miliardi di dollari), oltre il 4,4% atteso e dopo il 5,1% dell’intero 2022. La produzione industriale sale del 2,4% (le attese erano a +2,6%), ma accelera sul +1,3% di dicembre. Peggiora la disoccupazione urbana, ai massimi da novembre: 5,6% a febbraio da 5,5% di gennaio, con la fascia 16-24 anni salda al 18%.