Borse Ue puntano al rialzo in attesa dell'inflazione Usa. A Milano focus su Mps

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta volatile per le Borse europee, che hanno cambiato più volte direzione in attesa della pubblicazione del dato sull'inflazione americana di settembre. I mercati europei stanno tentando un recupero dopo i recenti cali e dopo che mercoledì 12 ottobre a New York l'S&P 500 ha chiuso in ribasso la sesta seduta consecutiva toccando i minimi da novembre 2020. Gli investitori valuteranno se l'andamento dei prezzi al consumo spingerà la Fed a effettuare il quarto maxi rialzo dei tassi di interesse oppure se ci potrà essere un rallentamento della stretta di politica monetaria, opzione considerata da qualche governatore nell'ultimo vertice della banca centrale, come emerso ieri dalla lettura dei verbali.

Le attese sono per un rallentamento all’8,1% da 8,3% del dato generale e un'accelerazione per quello core (6,5% da 6,3%). Intanto, il dato sui prezzi alla produzione «cementifica un rialzo da 75 punti base da parte della Fed nella riunione di inizio settembre (non a caso il mercato lo prezza al 99%)», notano gli analisti di Mps Capital Services. Anche i verbali Fed hanno confermato la volontà della banca centrale americana di proseguire con il rialzo dei tassi: il costo di fare troppo poco supera il costo di fare troppo nella lotta all'inflazione. Tuttavia, diversi esponenti del board ritengono importante calibrare il ritmo dei prossimi aumenti al fine di limitarne gli effetti avversi sull'economia.

A Milano utility deboli, occhi puntati su aumento Mps

A Piazza Affari il FTSE MIB ha aperto in rosso per poi recuperare, con il listino che paga anche le prime divisioni all'interno della maggioranza in vista della formazione del nuovo governo. Occhi puntati su Banca Mps dopo che il cda ha definito i termini dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi, interamente garantito. Un'operazione «fortemente diluitiva», come certificato da Borsa Italiana. Tra i principali titoli milanesi, bene Tenaris, Banco Bpm e Cnh Industrial, mentre perdono quota Stmicroelectronics,Inwit e Moncler.

In Germania inflazione al top da oltre 70 anni

Sempre sul fronte prezzi, in Europa, l'inflazione tedesca si conferma ai massimi da oltre 70 anni. Il tasso annuo di inflazione in Germania è accelerato a settembre, registrando la lettura più alta dal dicembre 1951, secondo i dati finali pubblicati dall'ufficio statistico tedesco Destatis che confermano la lettura preliminare. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato, a settembre, dell'1,9% nel confronto mensile e del 10% rispetto allo stesso mese di un anno fa misurato dagli standard nazionali, in linea con le previsioni degli economisti.

Petrolio sale ma l'Aie taglia stime domanda. Gas poco mosso

Sono in rialzo i prezzi del greggio, anche se l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), nel suo rapporto mensile, ha abbassato le previsioni di crescita della domanda di petrolio nel 2023 di 470.000 barili al giorno a 1,7 milioni di barili al giorno. Anche la previsione per la crescita della domanda di petrolio nel 2022 è stata abbassata di 60.000 barili al giorno a 1,9 milioni di barili al giorno. Secondo l'agenzia, un taglio alle forniture di petrolio da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) minaccia di aggravare la crisi energetica globale facendo salire i prezzi del petrolio in un momento di elevata inflazione e debole crescita economica.