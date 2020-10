Borse europee caute con timori Covid e incertezza su piano stimoli Usa A Piazza Affari vendite su Atlantia nel giorno in cui il cda esaminerà l'offerta di Cdp per Aspi. Bene invece le banche al traino di Ubs a Zurigo. Euro/dollaro poco mosso, corregge la sterlina. Sotto la parità il prezzo del petrolio, spread BTp-Bund a 132 punti di Andrea Fontana e Paolo Paronetto

(AFP)

I timori legati all'andamento della pandemia Covid 19, uniti alle incertezze sulla politica Usa continuano a frenare i listini azionari europei. La seconda ondata del virus sta spingendo numerosi Stati a reintrodurre misure di contenimento che potrebbero frenare la ripresa economica, mentre negli Stati Uniti continua a tenere banco la possibilità di raggiungere un accordo su un nuovo piano di stimoli prima delle elezioni presidenziali. Un portavoce della speaker della Camera, Nancy Pelosi, sul tema ha dichiarato che Repubblicani e Democratici stanno avvicinando le proprie posizioni. Le principali Piazze continentali sono contrastate, con il FTSE MIB milanese in prudente rialzo grazie agli acquisti sulle banche, in fermento in tutta Europa al traino del +2,6% di Ubs a Zurigo dopo la trimestrale. Le vendite colpiscono invece Atlantia dopo la corsa di lunedì. Secondo le ultime indiscrezioni, da Cdp è arrivata un'offerta senza indicazioni di prezzo per l'88% di Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di arrivare alla firma di un memorandum of understanting entro il 28 ottobre: il board di Atlantia la esaminerà in giornata.

Euro/dollaro poco mosso, corregge la sterlina

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro è indicato a 1,1769 (da 1,1782 ieri). La moneta unica europea vale anche 124,14 yen ( 124,26 ieri), mentre il biglietto verde si attesta a 105,52 yen (105,45). La sterlina corregge leggermente dopo la corsa della vigilia dovuta agli spiragli sul negoziato Brexit tra Londra e Bruxelles: la valuta britannica tratta a 0,9097 per un euro (da 0,9071) e a 1,2940 dollari (da 1,2984).

In leggera flessione il prezzo del petrolio: il future dicembre sul Wti cede lo 0,15% a 41,00 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent scivola dello 0,26% a 42,51 dollari. La riunione di lunedì dei Paesi Opec+ ha confermato l'impegno a sostenere i prezzi del greggio anche se per il momento resta l'accordo di ridurre i tagli alla produzione da gennaio, un'intesa che probabilmente andrà aggiornata a seconda dell'evoluzione della domanda come conseguenza degli effetti della pandemia.

Spread BTp-Bund in calo a 132 punti

Sull'obbligazionario, lo spread BTp-Bund è in lieve flessione sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. All'indomani di una seduta di deciso rialzo, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund è indicato a 132 punti base dai 134 punti del finale di lunedì. In lieve calo, ma ancora sopra la soglia di 0,70% toccata ieri, anche il rendimento del BTp decennale a 0,71% dallo 0,72% del closing precedente.

L'incertezza penalizza anche Tokyo, Nikkei in rosso

Seduta debole, intanto, per la Borsa di Tokyo con gli investitori che stanno aggiustando l'esposizione al rischio in vista delle elezioni Usa con uno sguardo, da un lato, alle difficoltà per un rapido accordo su un nuovo piano a sostegno dell'economia statunitense e, dall'altro, l'aumento dei contagi da coronavirus in Europa. Cosi' l'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in calo dello 0,44% a 23.567 punti e il più ampio indice Topix si muove in calo dello 0,73% a 1626,27 punti. .