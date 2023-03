Borse: Europa forte, frena l'inflazione in Spagna. Conti H&M spingono il retail

Anche a Milano acquisti su banche e tech

A Piazza Affari, Poste Italiane ha presentato i conti 2022 con numeri parzialmente sotto le attese. L' utile netto è a 1,51 mld (-4,3%) e un dividendo rivisto al rialzo a 0,65 euro (+10%). Banche sotto i riflettori anche a Piazza Affaari, mentre consolida i guadagni della vigilia Stmicroelectronics, Iveco Group sale dopo aver annunciato un accordo con Hedin Mobility Group AB per il trasferimento a quest'ultima delle attività di distribuzione e vendita al dettaglio in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. In rosso Tenaris e Telecom Italia.



Spread poco mosso a 182 punti, rendimento cala al 4,06%

Movimenti ridotti per lo spread BTp/Bund che si muove poco sopra i 180 punti base, dai 183 punti del closing della vigilia. In discesa il rendimento del BTp al 4,06% dal 4,13% dell'ultima posizione. Stesso trend in calo, anche più accentuato rispetto al decennale italiano, per il rendimento del Bund che passa dal 2,31% al 2,24 per cento.

I titoli di Stato

Quella di oggi si annuncia una giornata densa di avvenimenti di mercato: a partire dall’asta del Tesoro di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 9 miliardi. Ieri sono tornati a salire, se pur di poco, i rendimenti dei BoT in asta. I tre centesimi in più registrati dai titoli a 6 mesi rispetto all’operazione precedente sono però stati sufficienti per portare i tassi su questa scadenza ai massimi da fine 2011 fino al 3,076 per cento. Oltre a questi 5 miliardi di euro, il Tesoro ha collocato anche 2 miliardi della riapertura del BoT annuale scadenza 14 luglio 2023 e vita residua trimestrale con un rendimento medio pari al 2,934 per cento. La richiesta non è mancata su entrambe le emissioni, con rapporti di copertura rispettivamente 1,39 e 1,64, così come gli specialisti hanno fatto la coda anche per i residui 225 milioni di BTp indicizzati già offerti il giorno precedente



