Borse Ue chiudono in rosso affossate dal lusso, Milano -1,4%. Tassi Treasury al 4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Dopo un 2023 da incorniciare, nel nuovo anno le le borse europee continuano a non trovare la via giusta e, nella seconda seduta dell'anno, chiudono in deciso ribasso. Da capire se i v erbali della Federal Reserve, attesi alle 20 italiane, daranno un po' di brio a Wall Street con indicazioni utili agli investitori sulle prossime mosse di politica monetaria e saranno quindi di buon auspicio per la giornata di domani. Notizie in questo senso arriveranno anche dai nuovi dati sull'inflazione e sull'occupazione americana (attesi venerdi') e, sul fronte europeo, dai numeri sull'inflazione a cui sono inevitabilmente legate le speranze che la Bce allenti la stretta sui tassi.

Così terminano la seduta in territoro negativo Milano (-1,39%), Parigi (-1,58%), Francoforte (-1,38%), Londra (-0,51%=, Madrid (-1,26%) e Amsterdam( -0,43%).

Wall Street in calo, incide il settore tech

Si muove in calo anche Wall Street. A incidere sono il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello del decennale di nuovo al 4%, che mette pressione ai titoli tech, gia' in difficolta' per il calo di Apple, dopo la decisione di Barclays di abbassare il rating della societa' di Cupertino a causa di vendite deboli per iPhone e Mac. Tra le 'magnifiche 7' dell'industria tecnologica statunitense, male anche Nvidia Corp e Tesla, Meta Platforms e Alphabet Classe A. La Federal Reserve pubblichera' i verbali della sua ultima riunione alle 14 (le 20 in Italia), da cui gli investitori si aspettano delle indicazioni sull'inizio del taglio dei tassi d'interesse.

A Milano resiste Leonardo. Deboli oil e lusso

A piazza Affari regge in positivo solo una manciata di titoli. A pesare è la 'stangata' di Ubs sul lusso, che ha schiacciato i principali titoli del settore (a Milano Moncler -4,49% e Cucinelli -3,6%), anticipando 'un finale di 2023 debole' per il comparto in Europa e vendite in crescita lenta nel 2024. Resiste Leonardo (+1,35%), regina del Ftse Mib nel 2023. Sull'altalena il comparto bancario, dopo un inizio di seduta in scia al rally della vigilia: Mps (+1,61%) è in vetta mentre si riaccende il tema del risiko nel settore bancario. Tra le performance peggiori ci sono quelle di St (-3,5%), con la debolezza dei tech americani, e Stellantis (-3,42%), all'indomani dei dati sulle immatricolazioni 2024.

Petrolio in rialzo, euro vicino a soglia 1,1 dollari

Nonostante un iniziale calo, con le tensioni dovute soprattutto al conflitto in Medio Oriente, il petrolio segna un deciso rialzo: il Brent marzo si attesta attorno ai 78 dollari al barile (dai 75 dell'apertura e 76 alla vigilia). Il Wti febbraio sale al Nymex del 3% a 72,49 dollari al barile, dopo che alcuni media hanno scritto che uno dei maggiori campi petroliferi libici è stato chiuso a causa di proteste. In recupero anche il gas naturale ad Amsterdam che si porta poco sotto i 32 euro al megawattora, mentre sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta in area 1,090 (sostanzialmente invariato rispetto alla vigilia).