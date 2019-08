Europa apre in rosso, tengono ancora banco Argentina e Hong Kong Gli indici delle Borse del Vecchio Continente sono in ribasso, risentendo ancora delle proteste di Hong Kong e della situazione politica in Argentina. Dopo che il presidente in carica del Paese sudamericano, Mauricio Macri, ha perso le elezioni primarie la Borsa di Buenos Aires ha ceduto ieri il 30%. Seduta in rosso anche per Wall Street e questa mattina per Tokyo di Flavia Carletti

2' di lettura

Apertura in calo per le Borse europee che continuano a risentire della difficile situazione internazionale. Il FTSE MIB perde mezzo punto percentuale, facendo leggermente peggio delle altre principali Piazze continentali, quando oggi è atteso il voto del Senato per la calendarizzazione del voto di sfiducia al Governo Conte. I mercati continuano a pagare le tensioni commerciali, un contesto in cui si inseriscono le proteste di Hong Kong e le tensioni politiche in Argentina. L'aeroporto di Hong Kong è stato riaperto oggi ma i manifestanti si stanno nuovamente recando sul posto per altre proteste. Intanto alla vigilia la Borsa di Buenos Aires ha perso il 38% dopo che il presidente in carica, Mauricio Macri, ha perso le elezioni primarie.

Spread con Bund ripiega sotto quota 230, rendimento 1,68%

Domina l'attesa sull'evolversi della crisi di Governo italiana e cala ancora la pressione sullo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts che si riporta sotto quota 230 punti base. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco ha aperto a 232 punti base dai 234 del finale di ieri per poi scendere subito sotto quota 230 e scambiare ora a 229 punti base. Scende anche il rendimento dei BTp decennale indicato ora nei primi minuti all'1,68% dall'1,72% dell'apertura e dal riferimento di 1,75% della vigilia.

LEGGI ANCHE / Argentina, Macrì perde le primarie presidenziali: tracollano Borsa e peso

Tokyo cede 1,1%, pesa il rafforzamento dello yen

Dopo la pausa di lunedì per festività, la Borsa di Tokyo archivia oggi una seduta debole appesantita dall'aumento dello yen, dal calo di Wall Street per le crescenti preoccupazioni sul raggiungimento di un'intesa tra Usa e Cina sul commercio oltre che sulle tensioni a Hong Kong e in Argentina. L'indice Nikkei ha chiuso in calo dell'1,11% fermandosi a 20.455,44 e il più ampio indice Topix in calo dell'1,15% a 1.486,57 punti.





SEGUI IL FTSE MIB

SEGUI LO SPREAD

SEGUI IL LISTINO COMPLETO

COME SONO ANDATI I MERCATI IERI