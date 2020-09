Borse, Europa debole dopo il dibattito Trump-Biden . A Piazza Affari giù Bper Indici negativi sulle piazze europee nell'ultima seduta del mese e del trimestre. A ttesa a Wall Street la reazione alla prima sfida Trump-Biden. In agenda l’inflazione dell’Italia e dell’Eurozona di Chiara Di Cristofaro

Reuters

Indici negativi sulle piazze europee nell'ultima seduta del mese e del trimestre. A ttesa a Wall Street la reazione alla prima sfida Trump-Biden. In agenda l’inflazione dell’Italia e dell’Eurozona

3' di lettura

Segno meno per le Borse europee nell'ultima seduta del mese e del trimestre. Il primo faccia a faccia tra i due candidati alle presidenziali Usa, Trump e Biden, si è chiuso senza un vero vincitore ma soprattutto i toni duri e gli attacchi personali fanno temere che il voto possa concludersi con un esito incerto e contestato, lo scenario più temuto dai mercati. «Il dibattito caotico e scomposto di ieri sera ha confermato il rischio concreto che il risultato elettorale possa essere contestato o che comunque non sia conosciuto per giorni – mesi secondo Trump – per via del conteggio dei voti inviati via posta. La prospettiva di un’incertezza prolungata è lo scenario peggiore per i mercati» spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors.

Occhi puntati sugli effetti del Covid sull'economia

Gli investitori continuano a guardare con preoccupazione all'aumento del numero dei contagi da Covid e alle misure restrittive di numerosi Paesi, temendo gli effetti sull'economia. Indicazioni positive sono arrivate dal Pmi cinese, che conferma la ripresa del Paese, e dalle vendite al dettaglio in Germania, ma gli occhi sono tutti puntati sul dato sulla disoccupazione americana in calendario venerdì e sull'avvio della stagione delle trimestrali.

Debole Bper con aumento di capitale per filiali Ubi e Intesa

Sull'azionario milanese, debole Bper Banca (dopo aver aperto a -4%) dopo l'ok all'aumento di capitale per l'acquisto delle filiali di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. Deboli anche gli industriali, con Atlantia che dopo un'apertura pesante limita le perdite a all'indomani del cda della holding dei Benetton che ha detto di essere disponibile a trattare con il Governo su Aspi, ma senza la manleva. In recupero gli energetici molto penalizzati ieri, con Saipem e Tenaris che salgono di poco più di mezzo punto percentuale e, tra le utility, A2A.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread in risalita in area 140 punti base

Lo spread è in lieve risalita in area 140 punti base, quando l’incertezza ha riportato acquisti sulle obbligazioni, già sostenute da quelli delle banche centrali. In Area euro, tassi governativi in leggero rialzo, «forse complice la notizia giunta ieri sera a mercati europei chiusi secondo cui la Germania avrebbe detto che un ritardo del bilancio Ue e del Recovery Fund sta diventando sempre più probabile a causa di disaccordo tra i paesi sul vincolo dell’erogazione dei fondi al rispetto dello Stato di diritto», spiegano gli analisti di Mps Capital Services. Intanto in Italia iniziano a circolare le prime cifre sulla manovra di bilancio 2021 che, secondo quanto dichiarato dal ministro delle Finanze Gualtieri, punta a 40 miliardi di euro (di cui 21-22 mld in deficit a cui si aggiungeranno le prime risorse del Recovery Plan). Secondo le nuove stime che saranno contenute nella Nadef (la cui approvazione è prevista domenica) il deficit/Pil 2021 si attesterà al 7% dal 10,8% del 2020, a fronte di un Pil atteso in rialzo del 6% dal -9% del 2020.

Tokyo chiude in calo, pesa il dibattito Trump-Biden

La Borsa di Tokyo chiude in calo una seduta orientata al ribasso fin dalle prime battute. L'attesa del dibattito televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, prima, e l'esito incerto del confronto dopo, hanno condizionato l'umore degli investitori della principale piazza asiatica che hanno invece ignorato il dato positivo sulla produzione industriale in Giappone. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso in calo dell'1,5% a 23.185 punti e neanche lo yen debole nei confronti del dollaro è riuscito a rivitalizzare gli acquisti sul listino. L'accenno di Trump ai possibili brogli nelle elezioni di novembre dal voto per corrispondenza e al fatto che potrebbe non accettare un esito negativo delle elezioni è un elemento che crea incertezza sui mercati.