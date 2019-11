Borse positive aggiornano i record. A Piazza Affari guidano banche e petroliferi I listini europei salgono ancora grazie ai future di Wall Street e all'ottimismo sui colloqui Usa-Cina in tema commerciale. A Milano brillano Azimut e Intesa dopo le trimestrali; bene anche i titoli del greggio grazie all'Ipo di Saudi Aramco di Chiara Di Cristofaro

Borse europee positive che accelerano, grazie anche ai future di Wall Street (+0,3% quello sul Dow Jones), dopo una mattinata sostanzialmente piatta. Del resto ieri gli indici avevano sfruttato l’euforia sui parterre internazionali dovuta alla schiarita nella guerra commerciale con l'Europa sui massimi da quattro anni. Sul fronte dei dazi, il Financial Times scrive che gli Usa, su richiesta di Pechino, stanno considerando la possibilità di rimuovere dei dazi del 15% su 112 mld di prodotti cinesi per aumentare le possibilità di un accordo. Il Presidente cinese Xi, all’expo commerciale di Shanghai, ha dichiarato che la Cina si focalizzerà maggiormente sulle importazioni e ulteriori tagli dei dazi, non menzionando gli Usa nel suo discorso.

A Piazza Affari trimestrali sotto i riflettori: in cima al listino c'è Azimut che ha raddoppiato l'utile dei nove mesi stabilendo un nuovo record storico. Occhi puntati sui titoli energetici ben comprati sulla scia delle attese per la maxi Ipo di Aramco: tra i titoli migliori del listino ci sono Saipem, Eni eTenaris. Saipem è sotto la lente del mercato anche in vista della scelta del partner nella perforazione e mentre Equita ha alzato il peso del titolo in portafoglio. Ben comprato anche il settore bancario, con Intesa Sanpaolo che ha registrato nel trimestre un utile superiore alle attese. Ben comprate le Fiat Chrysler Automobiles con il mercato che attende dettagli sull'accordo annunciato con Psa la scorsa settimana e dopo che Moody's ha alzato l'outlook da stabile a positivo. Realizzi su Ferrari in coda al listino dopo i nuovi massimi aggiornati ieri.

In Asia, la seduta è stata solo moderatamente positiva ma Tokyo ha chiuso con un crescita dell’1,76% sui massimi da 13 mesi. Shanghai resta in equilibrio nonostante le indicazioni delle aziende dei servizi: l’indice Caixin Pmi di ottobre scende a 51,1 punti, il tasso di espansione più debole da otto mesi, in flessione rispetto ai 51,3 di settembre (comunque in linea con le previsioni).

Tra i dati macro-economici in agenda sono previsti l’indice Ism del settore servizi Usa per ottobre (a settembre era a 52,6 punti, sopra la soglia dei 50 punti che divide espansione da contrazione) e la statistica Jolts per settembre (Jobs opening and labor turnover survey), un sondaggio che Oltreoceano misura il volume delle offerte di lavoro, delle assunzioni e del turnover degli impieghi.