Borse europee caute. A Piazza Affari scatto in avanti di Cnh Future in rialzo sui parterre europei. Indici asiatici sopra la parità, con il Nikkei in testa. La sterlina patisce la Brexit. Oggi la disoccupazione italiana e la fiducia dei consumatori Usa di Marzia Redaelli

I future indicano un’apertura al rialzo per le Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Gli investitori tornano sulle azioni grazie alla ripresa delle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Il dollaro continua il rafforzamento sull’euro (il cambio è intorno a 1,10). Tra le valute è la sterlina a indebolirsi e soffre l’incertezza sulla Brexit a un paio di mesi dall’uscita del Regno Unito dalla Unione europea. La sospensine del Parlamento inglese da parte del premier Boris Johnson per impedire un intralcio all’intesa non placa i timori sui parterre.

Le piazze azionarie asiatiche hanno seguito il buon tono delle borse globali di ieri e sono sostenute dal clima più sereno nelle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti, sebbene gli investitori rimangano cauti. Shanghai è poco sopra la parità, in attesa di dati macroeconmici in arrivo nei prossimi giorni, tra cui i sondaggi del settore manifatturiero che potranno dare il polso dell’attività delel aziende esportatrici e dell’impatto reale della guerra dei dazi (l’ultima rilevazione sulla bilancia commerciale aveva sorpreso in positivo). Anche Hong Kong oscilla intorno allo zero, ancora in balìa delle proteste della popolazione contro il Governo cinese. Invece il Nikkei 225 di Tokyo sale di oltre un punto percentuale (+1,2%). La disoccupazione in Giappone è scesa ancora a luglio fino ed è al 2,2%.

Oggi tra i dati macro in arrivo ci sono le vendite al dettaglio tedesche di luglio, la disoccupazione e l’inflaizone in Italia, la fiducia dei consumatori americani.

