Borse positive, occhi puntati su mosse Bce. Bene asta Bot a firma Gualtieri Sono stati collocati 6,5 miliardi di titoli di stato a un anno con rendimenti in forte calo. Domani si riunirà il consiglio direttivo della Bce che potrebbe varare misure a sostegno dell'economia. Obbligazioni in ribasso in attesa delle decisioni dell'Eurotower. Listini asiatici in recupero di Eleonora Micheli

3' di lettura

Borse europee positive alla vigilia del consiglio direttivo della Bce, che potrebbe varare una serie di misure a favore dell’economia e a sostegno dell’inflazione. Gli analisti ritengono che l’istituto di Francoforte annuncerà un taglio dei tassi su depositi, già negativi e pari al -0,4%. Secondo alcuni economisti l’Eurotower potrebbe annunciare anche una manovra di Qe, ma su questo non c’è unanimità. Il presidente Mario Draghi, nella sua penultima riunione, potrebbe soprassedere e lasciare la cartuccia in canna per Christine Lagarde che prenderà la guida dell’istituto centrale il prossimo novembre. A riprova negli ultimi giorni sono in rialzo anche i rendimenti dei principali titoli di stato europei, con il tasso del Bund a dieci anni che si è allontanato dal minimo del -0,74% toccato la scorsa settimana. Lo spread tra Btp e Bund a dieci anni, comunque, è abbastanza stabile in area 156,9 punti (+1,5 punti). Intanto è andata bene la prima asta Bot firmata dal neo ministro all'Economia,, Roberto Gualtieri.. Il Tesotro ha collocato 6,5 miliardi di titoli di stato a un anno con un rendimento in forte calo a -0,226%

Bene le banche, recupera Ferrari

A Piazza Affari vanno bene le azioni delle banche sull'ipotesi che domani la Bce vari manovre a sostegno dell'economia e nonostante invece l'istituto centrale possa abbassare i tassi sui depositi rispetto all'attuale livello negativo dello 0,4%. Ieri Bankitalia ha annunciato che nel mese di luglio

c'è stata una marginale ripresa degli impieghi (+0.8% su base annua da +0.4% di giugno), un forte aumento (+11 miliardi) nello stock di titoli di stato e tassi sul nuovo business ai minimi degli ultimi 4 anni.Banca Pop Ere Ubi Banca guidano i rialzi, segnando delle performance positive superiori al 2%. Ferrari recupera all’indomani del forte ribasso. Della galassia Agnelli, sono deboli le Fiat Chrysler Automobiles anche perché il ceo di Renault, Thierry Bolloré, ha escluso un'operazione con il gruppo francese, sottolineando che per la casa della losanga la priorità è la ridefinizione dei rapporti con il socio giapponese Nissan.

St in rialzo, bene Telecom , volatile Mediaset

Stmicroelectronics guadagna terreno dopo che Apple ha svelato i nuovi melatelefonini. Corrono le azioni di Telecom Italia, grazie a un report favorevole di Jp Morgan . Fuori dal paniere principale, Mediaset dopo un avvio in progresso di circa mezzo punto percentuale, ha virato al ribasso segnando un calo dello 0,7%. Ieri Lettera43 ha scritto di una possibile offerta da parte di Vivendi per l’azienda, ma Fininvest ha ribadito che la vendita della sua quota «non è mai stata presa in considerazione» e i francesi hanno bollato l'operazione come un «non sense». Le azioni intanto sono tornate ai livelli del recesso a 2,77 euro fissato per l'operazione di fusione con al controllata spagnola per creare un gruppo paneuropeo con sede in Olanda.

Euro stabile nell'attesa delle Bce, in rialzo il petrolio

Sul fronte dei cambi, la moneta unica è stabile nei confronti del dollaro e nell'attesa degli annunci di Draghj. Va su il prezzo del petrolio, mentre gli investitori si interrogano sugli svuiluppi sul commercio internazionale..

LEGGI ANCHE / Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record