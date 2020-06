Europa tira il freno a mano, dubbi sul rally. A Milano rimbalza Diasorin, deboli le banche I listini del Vecchio Continente prendono fiato dopo la recente corsa e viaggiano in ribasso. Attesa per le decisioni della Fed di mercoledì. A Piazza Affari si spegne la fiammata iniziale di Cnh Industrial. Petrolio torna a salire. Spread in leggero rialzo, ma resta sotto 180 punti di Stefania Arcudi e Chiara Di Cristofaro

Dopo la seduta a due facce di lunedì, le Borse europee imboccano la via dei ribassi, frenate da una crescente incertezza (Milano è arrivata a perdere anche più del 2%, mentre gli altri listini continentali attorno all'1%). Gli investitori cercano di restare ottimisti, ma mostrano dubbi sulla sostenibilità del rally dei listini e sulla ripresa dell'economia, dopo che nei giorni scorsi gli indici mondiali si sono portati ai massimi da febbraio.

Il programma monstre di stimoli all'economia messo in campo da banche centrali e governi per far fronte agli effetti dell'epidemia da Covid-19 ha favorito la ripresa dell'azionario, ma i segnali che arrivano dall'economia sono ancora pesanti e qualche investitore inizia a chiedersi se l'ottimismo non sia forse eccessivo. Lunedì la Banca mondiale ha detto che nel 2020 il Pil scenderà del 5,2% per rimbalzare del 4,2% nel 2021 mentre per l'Italia l'Istat stima una flessione dell'8,3% quest'anno e un recupero del 4,6% il prossimo.

Poco mossi i future sugli indici americani, nel giorno in cui inizia la riunione della Fed, che potrebbe adottare nuove misure di stimolo all'economia come già fatto dalla Bce la scorsa settimana.

Attesa per le decisioni della Fed

Dopo la Bce settimana scorsa, gli occhi degli investitori sono rivolti verso la Fed. Il mercato si attende qualche annuncio: per esempio che la banca centrale americana inizi a “controllare” la curva dei rendimenti dei titoli di Statocome già fa quella giapponese, mettendo dei limiti ai tassi dei Treasury Usa a seconda delle scadenze. Oppure il mercato spera che la Fed dia una «forward guidance» come fa la Bce, cioè che annunci per quanto tempo i tassi resteranno bassi. Infine qualche chiarimento potrebbe arrivare sul piano di acquisti di corporate bond, annunciato mesi fa e non ancora partito se non attraverso Etf.

A Piazza Affari fiammata di Cnh Industrial, deboli le banche

Sull'azionario milanese, si è spenta la fiammata iniziale di Cnh Industrial, che nelle prime battute era arrivata a gudagnare più del 9%, dopo il debutto record di Nikola a Wall Street, di cui Iveco ha in mano il 7,11%. Sul listino pesano le banche, con i realizzi che colpiscono Mediobanca, che è stata al centro degli acquisti da quando l'imprenditore Leonardo Del Vecchio ha chiesto il via libera per salire al 20% del capitale (dall'attuale 9,9%). Cali di oltre due punti percentuali anche per Unicredit e Intesa Sanpaolo, di oltre un punto per Ubi, Banca Mediolanum e Generali. Dopo un avvio pesante recupera Diasorin, che si porta in cima al listino insieme ad Amplifon.

Greggio torna a salire dopo la frenata della vigilia

Il petrolio torna a salire, sostenuto dalla speranza di una ripresa della domanda sulla scia del progressivo allentamento delle misure restrittive imposte a livello globale per arginare la pandemia di coronavirus. I guadagni sono comunque contenuti, visto che restano timori su un eccesso di offerta a livello globale. Ieri il barile aveva interrotto una serie positiva che durava da sette sedute, chiudendo in calo, dopo che l'Arabia Saudita ha deciso di non estendere oltre la fine di giugno i tagli addizionali della produzione, che finora si sono andati ad aggiungere a quelli decisi dall'Opec+. Al momento i future del Wti con scadenza luglio salgono dell'1,23% a 38,66 dollari al barile, mentre quelli del Brent agosto crescono dello 0,93% a 41,18 dollari. Da segnalare che Goldman Sachs ha alzato le stime sui prezzi del Wti a 36 dollari al barile nel 2020 e del Brent a 40,40 dollari.

Spread in rialzo, ma sotto 180 punti

Andamento in rialzo frazionale per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata è indicato a 177 punti base, dai 176 punti base di ieri. Sale lievemente anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio all'1,46%, dall'1,44% del finale della vigilia.