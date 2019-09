Borse attese deboli, produzione industriale tedesca giù del 4,2% Si prospetta un’apertura piatta o leggermente negativa per le Borse europee, dopo che giovedì avevano chiuso ai massimi dell’ultimo mese. Ma l’umore resta buono. Bene le Borse asiatiche. di Morya Longo

Si prospetta un’apertura piatta o leggermente negativa per le Borse europee, dopo che giovedì avevano chiuso ai massimi dell’ultimo mese. Dopo l’euforia evidentemente i listini potrebbero prendersi una pausa di riflessione, in una giornata ricca di dati economici che potrebbero dare indicazioni sull’andamento dell’economia e sull’atteggiamento delle Banche centrali. Wall Street ieri sera ha terminato in deciso rialzo, al pari delle Borse asiatiche: Tokyo +0,53%, Hong Kong +0,29%. L’umore generale resta dunque positivo, per tre motivazioni.

Le tre ragioni dell’ottimismo

Da un lato la riapertura del dialogo tra Stati Uniti e Cina: a inizio ottobre - hanno annunciato i due Paesi - ci sarà un incontro al vertice per discutere sull’accordo commerciale. Dopo che il primo settembre sono partiti nuovi dazi, questa notizia già ieri ha datto fiato alle Borse giovedì: sebbene il rapporto tra Stati Uniti e Cina sia ormai simile a una tela di Penelope (che di giorno si tesse e di notte si disfa), ogni passo avanti nel negoziato viene salutato dai mercati con un atteggiamento di speranza. Cauta, ma pur sempre speranza.

Oltre a questo, a rasserenare gli animi ci sono anche il caso dell’Italia (il fatto che il nuovo Governo non abbia più posizioni euroscettiche ha eliminato un fattore di rischio per chi investe) e l’allontanamento di un’eventuale uscita disordinata della Gran Bretagna dall’Unione europea. Tutto questo ha - almeno momentaneamente - rasserenato gli animi e fatto ripartire l’appetito per il rischio. Ieri le Borse europee hanno infatti chiuso sui massimi dell’ultimo mese. E Milano si è confermata la migliore piazza europea da inizio anno.

Germania: produzione industriale luglio giù del 4,2%