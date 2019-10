Borse caute, pessimismo su negoziati Usa-Cina Tokyo ha chiuso in ribasso, sulla scia del calo accusato ieri da Wall Street condizionate nuova ondata di pessimismo sull'esito del nuovo ciclo di negoziati commerciali tra Washington e Pechino, previsto domani a Washington di Eleonora Micheli

2' di lettura

Borse europee caute alla vigilia del nuovo round di negoziati Usa-Cina . Hanno chiuso in calo anche le Borse asiatiche con Tokyo che è stata trainata al ribasso dalla debolezza dei titoli assicurativi e del settore dell'elettronica. Al termine della seduta l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,61% a 21.456,38 punti mentre l'indice più ampio Topix ha perso lo 0,30% a 1.581,70 punti. Il FTSE MIB perde un frazionale 0,1, mentre lo spread è in rialzo in area 154 punti.

Vendite sull’azionario, si cerca rifugio sui bond

Ieri i mercati azionari hanno archiviato una seduta negativa, con perdite superiori al punto percentuale per i listini europei (Il FTSE MIB ha così chiuso in calo dell’1,14%) e Wall Street ha terminato a -1,1%. Di contro, gli investitori sono tornati a rifugiarsi sui titoli di stato core, come dimostra il calo dei rendimenti dei Treasury Usa e del Bund tedesco. Lo spread tra BTp e Bund si è invece attestato in leggero rialzo a 154 punti base rispetto ai 152 della vigilia, nel giorno in cui il Tesoro ha affidato a un gruppo di banche composto da Barclays, Hsbc e Jp Morgan un mandato come lead manager per una nuova emissione multi-tranche a tasso fisso in dollari con scadenza prevista a 5, 10 e 30 anni.

Obiettivo ancora puntato sui colloqui Usa-Cina

L’andamento dei mercati è stato ancora una volta condizionato dalle schermaglie fra Usa e Cina in attesa dell’avvio dei nuovi colloqui sul tema dei dazi commerciali. All’atteggiamento nuovamente aggressivo della Casa Bianca, che sta studiando nuove restrizioni per l’investimento nel Paese asiatico, ha risposto questa volta Pechino, che sembra dare poco spazio alle trattative e medita di lasciare i negoziati con un giorno di anticipo. Il fatto che sulla base degli ultimi indicatori sull’attività manifatturiera gli Stati Uniti sembrano adesso rallentare in misura superiore «potrebbe - sottolinea Giacomo Calef, Country manager di Notz Stucki - rendere i cinesi meno inclini a chiudere un accordo ad ogni costo e per il presidente Donald Trump sempre più difficile metterli alle strette».

LEGGI ANCHE / Borse, sotto la lente le banche centrali e l'industria europea

Powell (Fed): acquisteremo titoli, ma non è un nuovo «Qe»

La giornata macroeconomica odierna, che si è aperta con gli ordini di macchinari in Giappone, prosegue con le stime della Banca di Francia sulla crescita economica nel terzo trimestre. Dagli Usa arriveranno in serata i verbali della riunione dell’ultima riunione della Federal Reserve, molto attesi per valutare le singole posizioni all’interno del comitato in vista del prossimo incontro del 30 ottobre, quando si vedrà se il calo dei tassi iniziato a settembre sarà destinato a proseguire. In agenda anche un nuovo intervento pubblico del presidente della Fed, Jerome Powell, che ieri ha sostenuto che la Banca centrale Usa sta valutando l'acquisto di titoli di Stato per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati monetari, pur mettendo in evidenza che non si tratta di un nuovo quantitative easing.