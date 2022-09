Borse Ue caute, Milano tiene nel dopo voto con spread poco mosso. Crolla Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee sono deboli dopo una settimana molto negativa in cui i listini sono stati schiacciati dai venti di recessione e dai timori legati ai tagli fiscali annunciati dalla premier britannica, Liz Truss. Wall Street, dopo una settimana da dimenticare, è partita in calo ma ha subito tentato la via del recupero. In Italia l'esito scontato delle elezioni politiche non aggiunge per il momento elementi di grande tensione tant'è che Piazza Affari (FTSE MIB) tenta anche di rimbalzare.

Dollaro super, deboli le Borse asiatiche



L'aumento dell'avversione al rischio, e anche la prospettiva di una frenata dell'economia più consistente in Europa, spinge in rialzo il dollaro - il cambio tra euro e dollaro è sotto 0,97 - zavorrando così i corsi delle materie prime denominati nella valuta Usa, e penalizza anche i titoli di Stato con il conseguente incremento dei rendimenti. Quelli sui Treasury a due anni sono così saliti sopra il 4,3% al nuovo massimo da 15 anni.

Loading...

Tornando all'azionario, in rosso le Borse asiatiche, colpite in particolare dalle vendite sui titoli particolarmente legati alla tenuta della domanda, come i minerari australiani e le case automobilistiche giapponesi e coreane. In Europa, il FTSE MIB di Piazza Affari è il migliore mentre gli altri indici restano fiacchi (DAX 30, CAC 40, AEX, FT-SE 100). Il rendimento dei BTp a 10 anni sfiora il 4,5% e lo spread è a 237 punti.

Wall Street parte debole e poi recupera

Wall Street è contrastata, dopo una settimana di calo, la quinta settimana su sei, con il Dow che ha perso il 4%, lo S&P il 4,65%, il Nasdaq il 5,07%. Se l'avvio è stato in netto ribasso, gli indici Usa hanno però tentato il recupero dopo una manciata di minuti. Il Nasdaq è passato in territorio positivo, mentre l'S&P ha azzerato le perdite. D'altra parte gli investitori sono prudenti e si interrogano sul futuro andamento dell'economia dopo le mosse della Federal Reserve. Lo stesso Jerome Powell, presidente della Fed, dopo l'ultimo aumento dei tassi da 75 punti base, ha detto che «le possibilità di un atterraggio morbido» dell'economia statunitense «probabilmente diminuiranno [...] Nessuno sa se questo processo porterà a una recessione e, in tal caso, quanto significativa». In un discorso pronunciato a un evento, Powell ha parlato di alta inflazione e bassa crescita come di una «nuova normalità». La Banca centrale continuerà ad alzare i tassi per combattere l'inflazione, che resta vicina ai massimi degli ultimi 40 anni. Continuano a salire, poi, i rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello a due anni ai massimi dal 2007 e il decennale ai massimi dal 2011, con l'inversione della curva sempre più accentuata.

Analisti: vittoria Meloni nelle attese, test sarà programma



«Ci aspettiamo una reazione di mercato piuttosto tranquilla in termini di spread sul decennale BTp nel breve termine dal momento che l'esito delle elezioni è stato ampiamente in linea con le previsioni. Qualche ricopertura è possibile dato che gli investitori hanno approcciato le elezioni moderatamente corti di BTp e dal momento che il rischio lo scenario di una vittoria schiacciante della desta era scontato». Questo il commento degli analisti di Unicredit all'esito delle elezioni politiche in Italia che hanno visto la coalizione di centrodestra raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera sia al Senato. «Continuiamo ad aspettarci che lo spread BTp-Bund tratti vicino ai 250 punti base fino a fine anno» aggiungono da Unicredit. «Come avvenuto nel Regno Unito, i mercati sono rimasti cauti al momento della nomina della premier Truss ma il piano di bilancio con un significativo aumento della spesa ha poi determinato la caduta della sterlina e il balzo dei tassi sui titoli di Stato - osserva Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia - Allo stesso modo per l'Italia bisogna aspettare le proposte del nuovo governo e gli investitori resteranno in attesa per capire se le soluzioni saranno in continuità con il governo Draghi o se ci sarà una rottura». «Ci aspettiamo - è il commento di Credit Suisse - che il nuovo governo mantenga un dialogo costruttivo con le istituzioni europee e riteniamo che il rischio di una Italexit sia trascurabile. Tuttavia i programmi della Meloni di modificare il Pnrr e di aumentare la spesa potrebbero creare frizioni con l'Ue nel breve termine».