Borsa, il New Deal di Biden sostiene i listini. Petrolio in salita

3' di lettura

La presentazione del maxi piano infrastrutturale da 2.250 miliardi di dollari da parte del presidente americano Joe Biden sostiene i listini azionari europei, anche se tra gli investitori non mancano i timori in vista dell'iter di approvazione del progetto da parte del Congresso, che si preannuncia accidentato. L’attesa per l’annuncio ha tenuto in rialzo i listini nella seduta di mercoledì 31 marzo, con Wall Street che ha aggiornato i massimi storici. Gli investitori temono tuttavia che la strada per l'approvazione del progetto da parte del Congresso non sarà facile, soprattutto considerando che Biden intende finanziare questo grande sforzo alzando le tasse sulle aziende.

Altro elemento di preoccupazione continua a essere la diffusione della pandemia di coronavirus, per contrastare la quale molti paesi stanno decretando nuovi lockdown. I rendimenti del Treasury decennale sono marginalmente scesi nella notte dopo che i titoli di Stato Usa hanno chiuso il peggior trimestre dal 1980. Prezzi del petrolio in rialzo in attesa dell'esito della riunione tra i paesi Opec+ che dovranno decidere se prolungare i tagli alla produzione.

Loading...

A Milano deboli Tim e Pirelli

A Piazza Affari sul FTSE MIB, tra i titoli a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano Stmicroelectronics,Recordati e Leonardo - Finmeccanica. Occhi puntati su Atlantia dopo che il consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets ha inviato l'offerta finale per l’acquisto della quota in Aspi. Attenzione anche a Telecom Italia in coda al listino, dopo l'assemblea e dopo che è stato finalizzato l`ingresso di KKR e Fastweb in FiberCop. Proseguono le vendite su Pirelli & C, nonostante il piano in linea con i target e i giudizi positivi degli analisti e dopo che è stata annunciata la ristrutturazione che riguarderà il primo azionista ChemChina.

Migliora l'industria europea, in Italia al top da 21 anni

L'indice Pmi manifatturiero della zona euro è salito a marzo a 62,5 dal 57,9 di febbraio, appena sopra la stima preliminare di 62,4. Ci sono stati aumenti record della produzione, nuovi ordini, esportazioni e attività di acquisto, ma i ritardi dal lato dell'offerta hanno determinato l'aumento dei costi di input. «La tendenza al miglioramento è diffusa in tutta l'area con l'aumento della domanda interna e la ripresa delle esportazioni; in netto miglioramento la fiducia delle imprese, con aspettative di crescita che hanno raggiunto livelli record a febbraio e marzo», ha affermato Chris Williamson, chief business economist di IHS Markit. In Italia, l'indice Pmi manifatturiero ha raggiunto 59,8, il livello più alto da 21 anni, dal 56,9 di febbraio.

Intanto, nella serie di indicatori sul settore manifatturiero in calendario, c'è da registrare il calo del Pmi cinese, che resta in espansione (50,6) ma è sui minimi dall'aprile 2020 quando l'economia cinese stava uscendo dalla paralisi della pandemia.