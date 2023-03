Borse, tornano i timori sulle banche. Europa in profondo rosso, Deutsche Bank nel mirino

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in deciso calo le Borse europee , con le forti vendite che stanno colpendo il settore bancario, in particolare Deutsche Bank a Francoforte.I timori sulla crescita dell'economia e sulla tenuta del sistema bancario sono tornati in primo piano, nonostante le rassicurazioni arrivate da Oltreoceano dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, che ha detto che il piano di aiuti d'emergenza a garanzia dei depositi dei clienti di Silicon Valley Bank e Signature Bank, le due banche chiuse due settimane fa, potrebbe essere garantito in futuro anche ad altre banche, se necessario. Nel giorno del Consiglio Ue, a pesare sull'umore dei mercati e far tornare il brutto sul comparto del credito è anche il caso delle due banche tedesche che ieri, infrangendo un vero e proprio tabù, hanno annunciato che non eserciteranno l'opzione call prevista da un loro bond AT1. Una mossa che, dopo quella del Credit Suisse (annullati oltre 16 miliardi di questa categoria di obbligazioni), crea nuove preoccupazioni tra gli investitori. Inoltre, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg ieri sera, Credit Suisse e Ubs sono tra le banche sulle quali il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le sanzioni. Si muovono così in calo il FTSE MIB a Milano, il CAC 40 a Parigi, il DAX 40 a Francoforte.

Banche colpite dalle vendite, si salvano i farmaceutici

Piazza Affari risente del peso delle banche, che ancora una volta sono sotto il tiro delle vendite, sono in ribasso Unicredit, Banco Bpm, Banca Pop Er, Banca Mps e Intesa Sanpaolo. Resistono i titoli farmaceutici come Recordati e Diasorin. È in calo Stmicroelectronics, dopo l'annuncio che la società distribuirà un dividendo in contanti di 0,24 dollari per ogni azione ordinaria, in linea con quello dell’anno precedente. Tra i titoli in rosso anche quelli del comparto auto e i petroliferi.

A Francoforte, pioggia di vendite su Deutsche Bank

Deutsche Bank in caduta alla Borsa di Francoforte, mentre i Credit default swap della banca schizzano verso l'alto, in un mercato che torna a concentrarsi sulle preoccupazioni per lo stato di salute del settore, puntando i riflettori in particolare sulla principale banca tedesca. Il titolo Deutsche Bank accusa così una flessione del 13% a 8,11 euro, registrando l’andamento peggiore dell’intero indice Stoxx Europe 600. Nel mese di marzo la quotazione della banca è calata di quasi il 32 per cento. I Credit default swaps a 5 anni di Deutsche Bank, ovvero i derivati che danno la possibilità di coprirsi da un’eventuale insolvenza sul debito obbligazionario, sono saliti a 198 punti base nella mattinata - livelli record secondo gli operatori - dopo avere chiuso a 141 pb ieri.



Spread stabile a 186 punti, rendimenti al 3,99%

Partenza favorevole per i corsi dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. C'e' un generale apprezzamento che riguarda tutti i titoli sovrani dell'eurozona e lo spread tra BTp e Bund si conferma sui livelli del finale di giovedì. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco e' indicato quindi a 186 punti, stesso livello indicato al closing. L'apprezzamento dei corsi provoca un calo dei rendimenti con il decennale italiano indicato al 3,99% dal 4,04% della vigilia.

