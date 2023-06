Borse, banca centrale cinese taglia altri due tassi d’interesse: listini asiatici in leggero ribasso

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’apertura delle Borse europee è attesa in...dopo un avvio di settimana sottotono per i principali listini globali, orfani anche dell’apporto di Wall Street chiusa per festività.

La banca centrale cinese ha tagliato due tassi di interesse di riferimento, seguendo diverse misure simili della scorsa settimana nel tentativo di contrastare il rallentamento della crescita post-Covid nella seconda economia mondiale. Il Loan prime rate (Lpr) a un anno, che funge da punto di riferimento per i prestiti alle imprese, è stato ridotto dal 3,65% al 3,55%, ha dichiarato la Banca popolare cinese (Pboc) in un comunicato, mentre l’Lpr quinquennale, utilizzato per i prezzi dei mutui, è stato ridotto dal 4,3% al 4,2%.

La Borsa di Hong Kong ha aperto leggermente al ribasso, coi trader che si aspettavano tagli maggiori ai tassi. L’indice Hang Seng è sceso dello 0,29%, perdendo 57,50 punti a quota 19.855,39. Il Composite di Shanghai ha perso lo 0,23%, mentre quello di Shenzhen ha guadagnato lo 0,14%. Anche la Borsa di Tokyo ha avviato la seduta in leggero ribasso, orfana di indicazioni da Wall Street - chiusa per il giorno di festività nazionale - e appesantita dal mancato annuncio di un piano di stimolo del governo in Cina. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,32% a quota 33.262,24, cedendo 108 punti. Sul mercato valutario prosegue l’indebolimento dello yen sul dollaro a 141,90, mentre è poco variato sull’euro poco sopra un livello di 155.

In Asia

La scorsa settimana le azioni giapponesi hanno raggiunto i massimi degli ultimi 30 anni, grazie anche alla debolezza dello Yen che beneficia della politica monetaria del Giappone ancora molto espansiva e che favorisce gli esportatori.

L’agenda

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi riguardano il mercato immobiliare americano e, in particolare, le statistiche sui permessi edilizi e sui nuovi cantieri residenziali.