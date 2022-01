Borse tra banche centrali e trimestrali. Ma il 2022 è l’anno della volatilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercati più che nervosi. Con tutti gli indicatori di volatilità sopra i livelli di guardia. La tensione parte da Wall Street - che subisce in prima linea il rialzo dei tassi sul mercato dei bond dettato da politiche monetarie via via più restrittive - con un timido contagio in Europa. Il 2022 si sta confermando un anno decisamente ballerino e complesso per gli investitori. Il livello di indecisione resta elevato come dimostra il su e giù del 19 gennaio del Nasdaq, la cui volatilità (indice Vxn) si...